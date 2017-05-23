吳念真照片遭擅用 呂秋遠點出全聯「取巧之處」
〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心疑似擅自利用導演吳念真的照片打廣告，被吳念真在臉書諷刺，全聯發言人劉鴻徵則指出，完稿後有疏忽。律師呂秋遠指出，全聯其實用了取巧的方式，讓吳念真用一份代言費同時「作三分工」，呂秋遠也強調：「開啟了這扇地獄之門，你就回不去了。」
全聯發言人劉鴻徵指出，之所以把吳念真放在DM封面，是因為DM中有舒跑商品，吳念真是舒跑的代言人，所以把代言人放在封面。
不過律師呂秋遠指出，如果這張照片是吳念真代言舒跑商品所拍攝的照片，除非契約有特別規定，否則著作權就是攝影師或舒跑的，而不是吳念真的，而吳念真能否在民事上主張損害賠償或不當得利，還是得看他和跟舒跑的簽約內容而定，若吳念真當時同意他們做任何使用，這部分也不見得可以主張權利。
至於吳念真替舒跑代言的照片，全聯是否可以使用？呂秋遠指出，這要看吳念真與舒跑、舒跑與全聯之間的契約而定，全聯可以出示他們與舒跑與攝影師之間的合約，若可合理使用這張照片，吳念真就不易主張著作權法或肖像權，只有舒跑和攝影師可主張全聯違法使用。
呂秋遠指出，全聯在5月19日有刊出吳念真與舒跑的代言專訪，在內容中沒有談到「肉粽」，只有談到些台灣的飲食俚語，這篇文宣將專訪的照片和全聯標語結合，就變成如今引起爭議的封面，形成了「吳導支持消費者吃得健康、吃得健康就要到全聯買肉粽」的印象。
呂秋遠直言：「懂得賺錢不如懂得省錢，全聯當下做了最好的示範。可是全聯，開啟了這扇地獄之門，你就回不去了。」
呂秋遠表示，即使不討論違法問題，但全聯用取巧方式讓吳念真同時為全聯、肉粽、舒跑商品代言，等於收了一份代言費卻要做三份工，在這過程中可以看出全聯意圖規避法律的手法。最後呂秋遠則對全聯喊話：「省錢不需要勇氣，但是投機取巧需要，這一點，你們做到了。」
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