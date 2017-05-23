端午傳愛 東勢客家阿嬤教特生包粽

2017-05-23 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕華山基金會今天號召10多位東勢客家阿嬤，教導東勢高工特教班學生包粽，東勢楓康超市除贊助所有食材，並捐贈300顆粽子，將於端午節前夕由志工送到東勢及和平的長輩家中，讓長輩也能歡度端午節。

86歲的張阿嬤，早年以賣客家粽及粿為生，最近因眼睛不好接受手術，但她仍希望有機會透過自己的雙手回饋社會，今天在華山基金會東勢天使站號召下，共10多位阿嬤陪同張阿嬤一起到東勢高工教導特教班身心障礙的學生包客家粽，阿嬤們將學生當成孫子一樣，一對一細心說明，教導學生如何將菜脯、香菇等餡料包進粽葉，學生依樣劃葫蘆認真學習，讓阿嬤們「揪感心」。

東勢高工校長劉福鎔表示，獲知華山基金會東勢天使站在地服務理念及張阿嬤的心願，因此利用特教生烹飪課時間，請阿嬤們教導學生包傳統客家粽，希望藉由學生與老人家互動，不僅傳承傳統，更傳遞溫暖與感動。

東勢楓康超市獲知這項活動，不僅大力贊助所有食材，並捐贈300顆粽子，將於端午節前夕，由華山義工送到東勢及和平區服務的長輩家中。