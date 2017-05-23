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生煤許可證明天辦公聽會 現場開放網路直播

2017-05-23  15:57

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府明天10點舉辦「生煤展延許可證公聽會」，公聽會場更換至於斗六市縣勞工育樂中心，現場並開放網路直播，歡迎縣民一起關心。

台塑六輕下個月有十多張生煤操作、使用許可證審查展延許可，為廣納各界意見，並讓民眾了解審查依據，縣府原預定於古坑鄉中華科技大學翠華會館召開公聽會，但因場地問題，更換至勞工育樂中心。

雲林縣環保局表示，明日的公聽會議程，先由環保局針對「生煤展延許可證說明」及「雲林縣空氣品質概況」進行簡報，之後將開放進行綜合討論，期待環保署、經濟部、環保專家學者、業者代表、NGO民間團體代表及關心這塊土地的民眾等能充份表達意見，進行交流溝通。

環保局指出，發言的規則採登記制，現場與會人員自上午09時40分起開放登記，至上午10時40分結束登記。每單位團體以登記發言代表1人次為原則，發言時間為4分鐘，另民眾意見亦歡迎將書面資料提供縣環保局工作同仁，納入會議紀錄。

為擴大參與，縣府安排現場直播，直播路徑為:

https://www.facebook.com/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%B1%80-1484206165128459/?fref=ts

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  • 六輕生煤許可證下月展延，縣府明天召開公聽會聽取各方意見。（資料照，記者林國賢攝）

    六輕生煤許可證下月展延，縣府明天召開公聽會聽取各方意見。（資料照，記者林國賢攝）

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