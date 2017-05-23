連續10年為弱勢家庭綁粽子 3位婆婆級志工獲表揚

2017-05-23 14:34

〔記者陳燦坤／雲林報導〕蔡養等3位年紀總和超過兩百歲的婆婆愛心不落人後，連續10年參與幫弱勢家庭綁粽子的善行，婆婆們覺得這把年紀還能夠助人是一種幸福，想到弱勢家庭吃粽子的滿足，內心就感到很高興。

北港武德宮與飛耀青年發展協會今天頒獎表揚蔡養、林富美與許徐桃等志工，感謝她們最近10年來參與為弱勢家庭綁粽子的善行，3位老婆婆年紀總和超過兩百歲，但綁起粽子相當熟練，不到3分鐘便完成一顆，蔡養還記得第一年參與綁粽子，不過上千顆，之後數量逐年增加，今年已達到5千多顆，可見需要幫助的弱勢家庭還相當多。

蔡養等3人很開心到了這把年紀還能夠助人，想到這些熱騰騰的粽子今天將送到北港等鄉鎮弱勢家人手裡，便覺得充滿成就感。