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連續10年為弱勢家庭綁粽子 3位婆婆級志工獲表揚

2017-05-23  14:34

〔記者陳燦坤／雲林報導〕蔡養等3位年紀總和超過兩百歲的婆婆愛心不落人後，連續10年參與幫弱勢家庭綁粽子的善行，婆婆們覺得這把年紀還能夠助人是一種幸福，想到弱勢家庭吃粽子的滿足，內心就感到很高興。

北港武德宮與飛耀青年發展協會今天頒獎表揚蔡養、林富美與許徐桃等志工，感謝她們最近10年來參與為弱勢家庭綁粽子的善行，3位老婆婆年紀總和超過兩百歲，但綁起粽子相當熟練，不到3分鐘便完成一顆，蔡養還記得第一年參與綁粽子，不過上千顆，之後數量逐年增加，今年已達到5千多顆，可見需要幫助的弱勢家庭還相當多。

蔡養等3人很開心到了這把年紀還能夠助人，想到這些熱騰騰的粽子今天將送到北港等鄉鎮弱勢家人手裡，便覺得充滿成就感。

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  • 武德宮今表揚連續十年為弱勢家庭綁粽子的志工。（記者陳燦坤攝）

    武德宮今表揚連續十年為弱勢家庭綁粽子的志工。（記者陳燦坤攝）

  • 今天三十餘位志工齊聚武德宮，為弱勢家庭綁粽子。（記者陳燦坤攝）

    今天三十餘位志工齊聚武德宮，為弱勢家庭綁粽子。（記者陳燦坤攝）

  • 武德宮今將煮熟的粽子過香爐，為弱勢家庭祈福。（記者陳燦坤攝）

    武德宮今將煮熟的粽子過香爐，為弱勢家庭祈福。（記者陳燦坤攝）

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