端午連假去哪裡？快來墾丁追星吧！

星吶現場將提供多部望遠鏡。（記者羅欣貞攝）

2017-05-23 14:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午連假即將到來，一年一度的天文盛事「恆春南十字星吶」活動，也將於5月27日（週六）在貓鼻頭公園登場，往年吸引上萬國內外觀星人潮，今年適逢連假，預期參與人數將更多，屏東縣政府今天（23日）表示「不管天氣如何，都會如期舉行」。

貓鼻頭位於國境之南的恆春半島，因為具有低光害及視野遼闊的優勢，是國內天文界知名觀星景點，也是台灣梅西爾馬拉松的發源地，為了讓全國學生與民眾認識星空奧祕，屏東縣政府從2013年起每年5、6月左右，都會舉辦星吶活動。

積極推動天文教育的屏市唐榮國小校長施世治表示，南十字星為南半球尋找南極點的重要指標，在北半球必須是北迴歸線以南的地區才可以看到，特別是南十字靠近地平線，在台灣所看到的仰角最高約僅11、12度，貓鼻頭得天獨厚低光害的自然環境，是台灣觀看南十字星最好的地點。

今年活動獲得中央氣象局、國內10餘個天文協會與學會的協助，並邀集天文愛好者與屏縣天文聯盟學校分享專業的天文器材，讓參與者從體驗中探索星空的奧秘，達到寓教育樂的深度學習，現場備有40組天文望遠鏡，並安排30個遊戲關卡，讓民眾親近星空學習知識，場地區分為星吶舞台、黃道13星座主題館、百家爭鳴、目視體驗、天文商品區等5部分。

「2017恆春南十字星吶」在端午連假第1天，即5月27日下午5點起至9點，在貓鼻頭停車場登場，無需報名，採自由參加，當晚南十字星達到的最高點約在8點20分左右，此外，全程採取低光害活動方式，民眾若攜帶手電筒請以紅紙包覆。