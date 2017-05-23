全聯DM封面人物... 蔡依林、侯佩岑、賈靜雯都入列！
2017-05-23 14:56
一名網友因為很久沒有做回收，意外收集到全聯近期的DM。（網友提供）
〔即時新聞／綜合報導〕全聯因擅自將導演吳念真的照片刊上DM封面，再度登上媒體版面、成為網友討論的話題，更有網友發現，連NBA球星也曾受波及。事實上，還有許多大咖的明星也曾登上全聯DM的封面。
女藝人蔡依林、侯佩岑、徐若瑄、賈靜雯、Selina、許瑋甯、范瑋琪、天心、Janet...等，都曾是全聯的封面人物。
一名網友因為很久沒有做紙類回收，意外收集到全聯近期的DM系列，她將照片刊登在臉書上，並且嘲諷的表示：「所以大家都有收到代言費了嗎？不要計較錢，默默的做，總有一天會被看見的。」
蔡依林被登在全聯今年1月的DM封面。（圖擷取自DM報報）
侯佩岑是今年5月份的封面人物，並且附上印刷簽名。（圖擷取自DM報報）
賈靜雯被登上封面的照片是代言洗髮精的文宣照。（圖擷取自DM報報）
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