端午食材 蝦米、大冬蝦檢出甲醛

2017-05-23 14:26

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今日公布21縣市、27家業者粽子及其餡料製造源頭稽查結果，結果發現桃園市尊爵天際大飯店的「蝦米」、台中市霧峰肉粽嫂的「大冬蝦」，均驗出微量甲醛，將進一步追查源頭，釐清屬於背景值或人為添加。

食藥署南區管理中心副主任張馨文表示，甲醛不能添加於食品中，但水產品於貯存期間可經由酵素作用自然分解產生甲醛，背景值為9至139ppm（百萬分之一濃度），而尊爵天際大飯店使用的蝦米檢出18ppm、霧峰肉粽嫂使用的大冬蝦檢出12ppm，都是非常微量，因此有待進一步追查源頭，以確定是背景值，還是人為添加；若證實有人為添加的情形，將可依照《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。

另針對食品良好衛生規範準則（GHP）方面，原本有14家業者不符規定，主要缺失為員工無體檢報告、食品未離牆離地貯放及加蓋、未落實防止病媒侵入措施等，但其中12家已經複查合格，只剩下2家尚待複查。

此外，食藥署也於4月間聯合地方政府衛生局針對21家網購端午應景食品製造業者，進行食品業者登錄內容、產品責任險投保、食品添加物管理、產品標示合法性、GHP、廢棄物流向等查核，結果發現有9家未辦理食品業者登錄或登錄內容不完備，其中7家已經複查改正；14家違反GHP，其中11家已經複查合格；至於有3件食材、8件成品標示不符規定，主要為未見中文標示、營養標示有誤或內容物含量未由高至低分別標示等，則由地方政府衛生局依規定處辦中。同時還抽驗40件端午應景食品或食材配料，其中，39件檢驗結果符合規定，1件檢驗中。