古蹟活化 北科大91歲紅樓修復完工揭牌

2017-05-23 14:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學早期的校內圖書館「紅樓」建造距今已91年，被台北市列為市定古蹟，去年底修復，今天正式完工揭牌，讓古蹟活化，將來將成為展示、集會與接待外賓的場所。

北科大最早是1912年日本統治時代下成立的工業講習所，1918年增設成立為台灣總督府工業學校，後沿革不斷改名，如台北第一工業學校，國民政府來台也變成台北工業專科學校等，1997年正式升格為台北科技大學至今。

北科大表示，「紅樓」最早在1926年建立，建物具有扶壁磚柱、倫巴底飾帶或三印石裝飾等，都展現出日治中期的典型磚造兩層樓建築，呈現「北工的精神」，窗台下通氣孔有鑄鐵鑲上工業學校時期的校徽，當時興建作為校內圖書館。

北科大說，紅樓被台北市列為市定古蹟，去年12月啟動修復及再利用工程，歷經近半年工期，今天正式完工並揭牌，讓9旬老古蹟重新活化，未來將設展區，介紹紅樓歷史，並讓其擔綱集會或接待外賓的重任，讓師生或民眾體會其迷人風采。