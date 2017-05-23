| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹 澎科大校園驚傳凶殺案 男僑生身負3刀送醫 死亡再攀升！亞莉安娜演唱會爆炸增至22死、59傷
 首頁 > 生活

古蹟活化 北科大91歲紅樓修復完工揭牌

2017-05-23  14:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學早期的校內圖書館「紅樓」建造距今已91年，被台北市列為市定古蹟，去年底修復，今天正式完工揭牌，讓古蹟活化，將來將成為展示、集會與接待外賓的場所。

北科大最早是1912年日本統治時代下成立的工業講習所，1918年增設成立為台灣總督府工業學校，後沿革不斷改名，如台北第一工業學校，國民政府來台也變成台北工業專科學校等，1997年正式升格為台北科技大學至今。

北科大表示，「紅樓」最早在1926年建立，建物具有扶壁磚柱、倫巴底飾帶或三印石裝飾等，都展現出日治中期的典型磚造兩層樓建築，呈現「北工的精神」，窗台下通氣孔有鑄鐵鑲上工業學校時期的校徽，當時興建作為校內圖書館。

北科大說，紅樓被台北市列為市定古蹟，去年12月啟動修復及再利用工程，歷經近半年工期，今天正式完工並揭牌，讓9旬老古蹟重新活化，未來將設展區，介紹紅樓歷史，並讓其擔綱集會或接待外賓的重任，讓師生或民眾體會其迷人風采。

廣告
  • 台北科技大學校內有一棟91年歷史的建物「紅樓」，被台北市列為市定古蹟，去年底展開修復，今天完工正式揭牌，未來將提供展示與外賓接待。（北科大提供）

    台北科技大學校內有一棟91年歷史的建物「紅樓」，被台北市列為市定古蹟，去年底展開修復，今天完工正式揭牌，未來將提供展示與外賓接待。（北科大提供）

  • 台北科技大學修復有91年歷史的校內「紅樓」建物，是台北市定古蹟。（北科大提供）

    台北科技大學修復有91年歷史的校內「紅樓」建物，是台北市定古蹟。（北科大提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北科大 市定古蹟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：古蹟活化 北科大91歲紅樓修復完工揭牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.