資本額剩4成 桃捷：沒有轉虧為盈時間表

桃園大眾捷運公司資本額已虧損到剩12億元，但總經理陳凱凌表示，目前沒有轉虧為盈時間表。（記者陳昀攝）

2017-05-23 14:10

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司今天到市議會工作報告，多名藍綠市議員都質詢機捷的財務狀況，並質疑到底何時才能轉虧為盈？桃捷公司指出，桃捷資本額30億元，截至今年2月已累積虧損18億元，但無法確定轉虧為盈的時間表，有議員氣到直罵「再耍嘴皮子就減薪！」

市議員謝彰文指出，過去縣府曾向中央求償28億元、市府時代也曾要求6億元賠償，總計有34億元，但桃捷公司現在卻求償金額縮水，變成求償12.87億元，質疑金額為何憑空消失，也痛批桃捷公司不積極索討。

桃捷董事長劉坤億解釋說，目前運量持續提升，但大眾運輸要靠運量獲利難度很高，會靠其他如車廂廣告等附屬事業轉虧為盈，今年已達6千萬元收入。

桃捷總經理陳凱凌表示，目前的12.87億元求償是和中央磋商過的金額，有一部分是以備品折抵，如電子號誌系統、列車零件等，已爭取到5億元價值備品，但謝彰文認為，機捷有保固，應由廠商負責更新損壞機件，機捷不該儲存備品，造成損害疑慮。

市議員劉茂群、萬美玲也質疑桃捷公司向中央索賠不積極，並要求列出財務虧損的停損時間點，但陳凱凌回應說，目前沒有時間表，但每個月開會都會向中央爭取，目前桃捷的營運表現和台北捷運、高雄捷運相比，也還算理想，惹得劉茂群痛罵，完全沒有打算，「不要耍嘴皮子，再交不出成績單，乾脆減薪！」

市議員范綱祥表示，桃捷公司對於盈餘分配或虧損的撥補方案隻字未提，實際資本額30億元，扣掉負債虧損，目前資產淨值剩約12億元，虧損達19億元。

陳凱凌表示，桃捷去年編列預算預估今年營收虧1.7億元，但今年營運收益不錯，加上附屬事業收益可望超過6千萬元、希望達8千萬元，預估今年虧損可望縮小為1億元。