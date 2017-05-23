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港務局招募17名燈塔技工 月薪31245元

2017-05-23  14:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕政府付你錢，還能坐擁海景第一排的機會來了！船港局宣布，為了充實燈塔維護人力，今年將招募17名燈塔技工，薪水每月31245元起跳，在離島服務還能有最高達萬元的離島加給，報名時間從6月2日至6月15日，採網路報名，喜愛海天一色的民眾不妨把握機會報名。

船港局指出，考試內容包含基本電學、燈塔知識，第一關筆試時間為6月25日，通過後還需接受第二關口試及體能測驗，日期為7月16日，口試包括儀態、語言表達、才識等，體能測驗為爬竿4公尺。

據了解，港務局前年有招收10名燈塔技工，吸引280幾人報名，去年停招，今年因應退休人力遞補，再度招收17名，預估也會吸引近300人報名，競爭激烈，開缺的名額以北部為主，由於燈塔技工需24小時3班輪班制，目前在職的燈塔技工多以男性為主，也因工作性質，必須耐得住寂寞。

航港局表示，錄取人員依成績排名順序，分發至技工出缺之燈塔服務，工作性質需高空油漆、燈器保養、其他清潔維護工作等，僱用後先行試用3個月，期滿考核合格後正式僱用，初任燈塔技工薪資每月31245元，試用期間同正式僱用之薪資標準，另享有年終獎金、考績獎金、勞健保、退休金。

分派服務地點也包含澎湖、金馬等離島燈塔，依「各機關學校公教員工地域加給表」另給予地域加給。詳情可上網查詢，網址

：http://www.motcmpb.gov.tw

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  • 燈塔技工工作內容包含維護燈塔外牆。（船港局提供）

    燈塔技工工作內容包含維護燈塔外牆。（船港局提供）

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