豐原火車站「公路監理自助櫃檯」今天啟用
2017-05-23 14:02
〔記者歐素美／台中報導〕台中區監理所與台鐵台中運務段合作，在豐原火車站候車大廳設置「公路監理自助櫃檯」，今天啟用！台中區監理所長李輝宏表示，監理所在台中市的國道三號清水休息區、台中、豐原火車站及地方稅務局大屯分局皆設有公路監理自助櫃檯，聯結高速公路、鐵路等提供民眾更便捷的服務，方便民眾利用候車時間就近查詢及變更車輛等監理資料。
這項啟用典禮今天上午在豐原火車站舉行，台鐵台中運務段長蘇鎮霖、台中區監理所所長李輝宏、豐原火車站長賴昌正、市議員陳清龍、豐原區頂街里長吳令儀及立委江啟臣服務處副主任涂力旋等皆出席，蘇鎮霖與李輝宏簽約完成跨機關合作，與會人員並為「公路監理自助櫃檯」揭牌。
豐原監理站副站長曾進忠表示，未來搭乘火車的旅客可在候車時就近利用公路監理自助櫃檯查詢監理業務，只要透過身份證掃描或鍵入身份證字號等資料即可查詢車輛牌照稅、燃料費的繳納紀錄、交通違規，甚至變更地址等資料及進行立即線上繳納服務，但查詢名下車輛及駕照經歷等因涉及個人資料保護，須使用自然人憑證登入後才可辦理，歡迎鄰近的鄉親多加利用。
蘇鎮霖表示，豐原火車站每天進出旅客約2萬人，監理所與台鐵跨機關合作，在火車站設置「公路監理自助櫃檯」，將提供民眾更便捷的服務。
李輝宏說，台中監理所服務轄區包括中彰投，目前20多台「公路監理自助櫃檯」已深入高速公路、火車站及偏鄉等地，監理單位近年大力推廣以網路取代馬路，除了利用公路監理自助櫃檯外，民眾也可以透過手機下載監理服務APP辦理監理業務，節省往返監理所站的時間。
涂力旋及吳令儀表示，「公路監理自助櫃檯」形同行動監理站，減少民眾往返監理機關的時間及行政人員的負擔，提供更便捷的服務，希望未來能更普遍。
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