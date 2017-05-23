仁義潭蓄水雖止跌回升 水情依舊吃緊
2017-05-23 13:17
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕供應嘉義地區民生用水的仁義潭水庫， 因久旱不雨，蓄水比節節下降，日前已低於3成，所幸5月19日之後嘉義縣山區開始下雨，總算止跌回升，並在今天回到3成以上，不過自來水公司第五區管理處強調水情依然嚴峻，仍需節約用水，避免進入第二階段限水，造成大家的不更。
水公司五區管理處副處長何承嶧指出，蓄水量為2528.1萬噸的仁義潭，5月19日蓄水比只剩下27.67％，幾乎快見底，幸八掌溪集水區普降甘霖，水位總算逐日回升，昨天已經來到29.89％，今天早上蓄水量777.9萬噸，比昨天的755.66萬噸高出22.23萬噸，蓄水比也回到3成以上的30.77％，蘭潭水庫今天蓄水量261.1萬噸，蓄水比28.19％。
由於仁義潭、蘭潭2座水庫合計蓄水比只有3成，供水依舊吃緊，也期待可以繼續下雨，避免進行第二階段限水。
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