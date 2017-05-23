神奇仙女環！鹿港國中草坪長出550公分環狀菇

鹿港國中今年的「仙女環」，環狀排列相當明顯。（侯貴文提供）

2017-05-23 13:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是外星人所留下的「菇菇」足跡？還是仙女來跳舞？彰化縣鹿港國中草坪出現了4、5圈的「菇菇」，最特別的是冒出「菇菇」自動排列成圓形，最大的直徑足足有550公分，尤其最佳觀賞地點是在2樓的校長室走廊往下看，「菇菇」竟然長成了圓圈，這也太神奇了！

「這叫仙女環！」鹿港國中生物老師施慧芬表示，通常在梅雨或是大雨之後突然放晴時，發現草地好像被仙女施魔法，長成一圈環狀的「菇菇」，這是因為真菌的孢子落入土地，在吸收水分與養分後，在裡面萌發成菌絲體，在地表內往幅射狀向四方發展出來，所以菇體冒出地面時就呈現環狀排列，通常一開始的圈圈較小，但會逐年擴大。

生物老師侯貴文隨即製作看板，向全校師生計介紹仙女環（fairy ring），強調仙女環是蕈類呈環狀生長的名稱，在科學不發達的年代，歐洲傳說這是「仙女來跳舞」才會長出來的蕈類，由於大部分野生很可能有毒性，製作看板也是建議師生不要碰觸，也不要誤食。

不過，校長吳柏林發現，「仙女環」內圈的草地會特別綠，這真是不可思議；侯貴文解釋說，這是蕈類分解完的養分，除了自己吸收完之後，也會留給草地，內圈的草也會長得比較好，比較綠，這是生物之間的交互作用。

侯貴文說，仙女環就是因為菌絲的地下網絡由中心向外環狀擴張而成，當今年的菇菇消失後，地下的菌絲，還依舊存在，明年若天氣配合，再出現時就會更大的「仙女環」。

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鹿港國中為「仙女環」製作教學看板，吸引學生駐足觀賞。（記者劉曉欣攝）

鹿港國中今年的「仙女環」，環狀排列相當明顯。（侯貴文提供）

梅雨季節校園常出現「菇菇」，鹿港國中今年出現的「仙女環」有4、5個。（記者劉曉欣攝）