神奇仙女環！鹿港國中草坪長出550公分環狀菇
鹿港國中今年的「仙女環」，環狀排列相當明顯。（侯貴文提供）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是外星人所留下的「菇菇」足跡？還是仙女來跳舞？彰化縣鹿港國中草坪出現了4、5圈的「菇菇」，最特別的是冒出「菇菇」自動排列成圓形，最大的直徑足足有550公分，尤其最佳觀賞地點是在2樓的校長室走廊往下看，「菇菇」竟然長成了圓圈，這也太神奇了！
「這叫仙女環！」鹿港國中生物老師施慧芬表示，通常在梅雨或是大雨之後突然放晴時，發現草地好像被仙女施魔法，長成一圈環狀的「菇菇」，這是因為真菌的孢子落入土地，在吸收水分與養分後，在裡面萌發成菌絲體，在地表內往幅射狀向四方發展出來，所以菇體冒出地面時就呈現環狀排列，通常一開始的圈圈較小，但會逐年擴大。
生物老師侯貴文隨即製作看板，向全校師生計介紹仙女環（fairy ring），強調仙女環是蕈類呈環狀生長的名稱，在科學不發達的年代，歐洲傳說這是「仙女來跳舞」才會長出來的蕈類，由於大部分野生很可能有毒性，製作看板也是建議師生不要碰觸，也不要誤食。
不過，校長吳柏林發現，「仙女環」內圈的草地會特別綠，這真是不可思議；侯貴文解釋說，這是蕈類分解完的養分，除了自己吸收完之後，也會留給草地，內圈的草也會長得比較好，比較綠，這是生物之間的交互作用。
侯貴文說，仙女環就是因為菌絲的地下網絡由中心向外環狀擴張而成，當今年的菇菇消失後，地下的菌絲，還依舊存在，明年若天氣配合，再出現時就會更大的「仙女環」。
相關影音
鹿港國中為「仙女環」製作教學看板，吸引學生駐足觀賞。（記者劉曉欣攝）
鹿港國中今年的「仙女環」，環狀排列相當明顯。（侯貴文提供）
梅雨季節校園常出現「菇菇」，鹿港國中今年出現的「仙女環」有4、5個。（記者劉曉欣攝）
鹿港國中今年雨後放晴，出現許多的「菇菇」。（侯貴文提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
- 鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 苗栗龍舟賽29日登場 今天點睛揭序幕
- 連續10年為弱勢家庭綁粽子 3位婆婆級志工獲表揚
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 小英「密訪」煉油廠 民代質疑黑箱
- 「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒
- 猛男青瓜護膚當「閨密」 準新娘hi翻天
- 十大傑出青年黃乃輝 哭曝豬哥亮義氣交陪30年
- 探勘溫泉變間諜? 中國逮6日人
- 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
- 《自由廣場》國道夜間免收費對不對？
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 魔幻拉美》藜麥：安地斯山的黃金作物
- 司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭
- 衛福部前往日內瓦宣傳 林全：謝謝你們替台灣發聲
- 智慧型床邊教學教室 助病童行動學習
- 焦點評論》強化資電戰力 未來建軍重點
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- oBike明進駐宜蘭 違停開罰3百起跳
- 聯一光4月再度轉盈為虧 每股淨損0.08元
- 「我上次聽亞莉安娜歌險死掉」 白目記者調侃爆炸案挨轟
- 司改會議》曾捲入性侵冤案 陳龍綺提案修賠償制度
- 川習關係轉向變好？日媒：「交易外交」暗藏危機
- 《自由廣場》扁馬太三
- 〈活動看板〉讀懂孩子心
- 豬哥亮長眠墓園破千萬 天樞巨星後天早上破土
- 佳里警消教防溺 北門高中學子認真學自救救人
- 遊覽車9/1起全面強制加裝GPS
- 父母離婚患妄想症 男星整天沉浸負面情緒
- 逼現「隱形富豪」？中國7月1日起舖天蓋地大查稅
- 自由談》台灣比想像中更危險
- 回眸一「照」百單生 民眾：為什麼要回來
- （專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」
- 司改會議》建議設死刑量刑表 提升判決可預測性
- 國5遊覽車冒白煙 17名乘客緊急疏散
- 工商界肯定 籲一次修到位
- 西門町豪華影城老闆蔡政宏被毆 中檢起訴林秉豐等9人
- 水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
- 細心照顧漸凍癱父 許旭東獲總統教育獎
- 寶山路新設2測速機 注意減速
- MLB》葛蘭基12K好投 響尾蛇主場咬破白襪
標題：神奇仙女環！鹿港國中草坪長出550公分環狀菇
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email