議員踢爆嘟嘟房違法經營 北市府允諾徹查改善

2017-05-23 13:03

〔記者陳紜甄／台北報導〕「嘟嘟房」在全國有276座停車場，北市就登記123處營業停車場。然而，台北市議員李新今召開記者會表示，嘟嘟房年營收達上億，但北市有43處停車場，沒有取得停車場營業登記證，甚至不少超過50格以上的停車場，以50格以下名義申請，鑽法律漏洞，違法經營比例達35％，要求北市府交通局應徹查。對此，停管處主秘陳冠龍回應，如有違法的部分，會要求業者限期改善，否則處以罰鍰。

停車場法規定，申請經營路外停車場，若不符土管規定，必須申請設置許可，才能申請停車場登記。李新指出，依據嘟嘟房網站資料，嘟嘟房在台北市計有123處營業停車場，80處有辦理停車場登記，意即起碼有43處停車場沒有申請設置許可，也沒有停車場登記。他說，業者沒辦理停車場登記，就逕行違規營業，位於永康街31巷19號的嘟嘟房停車場，就是一例。

座落在8米巷道的停車場，業者可直接申請停車場登記；停車場位於5米巷道，業者則須事先申請設置許可，才能申請停車場登記。停管處主秘陳冠龍表示，永康街31巷19號的嘟嘟房停車場，位在5米巷道，3月1日即通過設置許可，但卻沒申請登記證，確實是不合法的經營。

陳冠龍指出，該停車場去年經民眾檢舉後，就陸續開罰4次，累積罰鍰金額達4萬多元，今年初業者來申請設置許可，並在3月1日獲得核備。李新批評，該停車場已違法經營3年，才罰4次；北市123個停車場總共才裁罰22次，營收高於罰鍰，難怪業者罰不怕。

對此，嘟嘟房停管處長莊景順回應，永康街31巷19號的嘟嘟房停車場，沒有營業登記證就營業，「確實是疏忽了」，公司會立即處理。另外，43處停車場都會去申請登記證，會依規定經營。另外部分場站已撤站，日後網頁會再做更新。