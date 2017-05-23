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他自製「暗黑醉雞」 母痛罵：為什麼把屎放冰箱！

網友在家自製醉雞還冷藏，被媽媽誤會大罵，上網貼照發文討拍。（圖翻攝自臉書粉專「爆料公社」）

2017-05-23  13:25

〔即時新聞／綜合報導〕暗黑料理？一名林姓網友貼照發文指出，日前在家自製醉雞，並置於冰箱冷藏，反被媽媽大罵，「夭壽死囝仔，為什麼要把屎冰在冰箱！」讓他覺得很委屈，上網討拍。

從照片中可見，這道醉雞不論從外觀、形狀、顏色、紋路、內餡，似乎像極了「躺在馬桶內的那一條」，難怪媽媽誤會！這張照片被轉載至臉書粉專「爆料公社」，獲得逾2萬7000個讚、1600則留言。

網友笑稱，「你家的醉雞為何是條狀的」、「真的很像大便」、「那是大還丹，吃下去可倍增百年功力」、「你用肛門做醉雞喔，佩服佩服」、「還有沒消化的枸杞」；還有人皺眉地說，「這叫醉雞？我也真的是醉了」、「被你一講我都不餓了」；也有人建議，「有些事真的不要勉強，該給別人賺的就給別人賺吧」。

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