有沒有農藥殘留？工研院新發明30秒告訴你

工研院新發表隨手型智慧蔬果農藥檢測器，利用光譜分析技術可供家庭自主農藥檢測。 （工研院提供）

2017-05-23 12:50

〔記者陳炳宏／台北報導〕一般民眾吃蔬果之前都會用水清洗，但總不知道到底有沒有將農藥洗乾淨，針對近來食安問題頻傳，工研院自行研發「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」，30秒內可立刻得知蔬果裡的農藥殘量，並在洗淨後發出提示，該產品由於深具創新、原創與跨界理念，獲得5月30日上場的台北國際電腦展（COMPUTEX）最佳產品獎（Best Choice Award），並將於「台北國際電腦展」中正式展出。

工研院智慧微系統科技中心主任朱俊勳表示，在經濟部技術處科專計畫支持下，工研院研發全球首見的隨手型農藥檢測器，採用具專利的「微型食材農藥檢測系統技術」。研發人員將一般生醫研究常見的《光學檢測》方式應用在食品檢測上，掌握化學品裡猶如身分證般的獨特光譜紋，就能讓溶於水中的農藥在光譜分析下「無所遁形」。

此外，結合藍牙以及無線充電座，使用者只要短短幾秒鐘內就能同時從檢測器以及充電座上的燈號得知農藥殘量是否達到安全範圍。紅燈代表農藥嚴重超標，加強清洗前請勿食用；黃燈代表農藥目前殘留過量，建議持續清洗；綠燈則代表無農藥，或僅有極低農藥殘留，民眾可放心食用。

工研院表示，農藥檢測器已針對國內常用前10名農藥殘留排行榜之8種可水洗農藥進行檢測，若搭配坊間蔬果專用的洗劑，更可進行脂溶性農藥的檢測，檢測極限可達0.5ppm，並在清洗終了提示清洗完成。

工研院智慧微系統科技中心研發組長林靖淵表示，這項技術已有多家業者洽詢技轉，對國際間各地不同的使用習慣，檢測器未來也能設定成不同的常見農藥資料庫，提供符合全球市場的客製化需求。

「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」透過工研院專利的微型晶片技術，將過去較難「微型化」的光學檢測儀器，設計成可讓人一手掌握的輕巧外型，不僅美觀大方且深具時尚感。包括充電座上One Touch按鍵設計，只要按一鍵就可開啟功能，目前正在與廠商洽談技轉，預計明年即可量產，希望能廣泛地讓家中各個年齡層的成員使用。