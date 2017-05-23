包粽老傳少 新埔農會推廣米食慶端午

新埔鎮農會今天早上結合社區家政班和清水國小學童一起包粽，慶祝端午節也推廣、鼓勵大家多多愛吃米食。（記者黃美珠攝）

2017-05-23 12:36

［記者黃美珠／新埔報導］下週二就是端午節，新竹縣新埔鎮農會行銷在地的優質稻米，今天早上趁機舉辦老傳少的包粽活動，藉此推動我國傳統的米食文化，希望我們的下一代能更懂得享受米食的口感和樂趣，讓稻農擁有更多的支持。

新埔農會這個活動結合了該鎮偏遠、卻辦學特色頗受好評的清水國小，以及該會在各里、社區所成立的家政班，由這些年約孩子阿婆年紀的長輩們，指導著清水國小學童們從如何「拿捏」粽葉開始，讓小朋友學著嘗試包出自己人生的第1顆粽。

新埔農會總幹事曾庭熙說，種稻是我國傳統的主力農業，每1粒米得來都不易。

所以他們也趁著這場活動，把大家同心協力包出的1500顆粽子，除了讓清水國小學童帶回家品嚐成功的滋味，也分贈給德蘭、香園、華光等社福機構，讓他們也能提早一起品嚐香噴噴的粽子過節。

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