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端午快到了 越南粽、柬埔寨粽飄香

端午節快了，越南及柬埔寨新住民也端出當地的特色粽子。（記者歐素美攝）

2017-05-23  12:27

〔記者歐素美／台中報導〕端午節快到了，你知道越南及柬埔寨也過端午、吃粽子？移民署台中市第二服務站今天舉辦活動，越南及柬埔寨新住民紛端出當地特色粽子，長柱狀的越南粽，以綠豆粉及豬肉做內餡，吃起來鹹香；柬埔寨粽則是包椰子，屬於甜粽，形狀和台灣粽差不多，來自柬埔寨的香玲說，這是平常吃的粽子，節慶時包的粽子則和越南粽差不多。

不論越南粽或柬埔寨粽，最大特色就是採用芭蕉葉及香蕉葉作為粽葉，和台灣以竹葉包粽大不同。其中，越南粽採芭蕉葉，如果採用香蕉葉包粽，新住民表示，「粽子吃起來會苦」。

來自越南的阮清月說，越南也過端午吃粽子，越南的粽子有分甜粽及鹹粽，甜粽和台灣一樣會包綠豆沙等內餡，鹹粽則是以芭蕉葉作粽葉，內餡包豬肉及綠豆粉，綁成長柱狀。

來自柬埔寨的香玲則說，柬埔寨平常吃的粽子形狀跟台灣差不多，但以香蕉葉作為粽葉，內餡則是椰子，但重要節日包的粽子則與越南相同。

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  • 柬埔寨粽子的粽葉是香蕉葉。（記者歐素美攝）

    柬埔寨粽子的粽葉是香蕉葉。（記者歐素美攝）

  • 越南、柬埔寨粽和台灣粽放一起，各異其趣。（記者歐素美攝）

    越南、柬埔寨粽和台灣粽放一起，各異其趣。（記者歐素美攝）

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相關關鍵字： 柬埔寨 端午節 粽子 越南
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