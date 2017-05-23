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囧了！淡江大橋追加預算到94億 仍無廠商投標

淡江大橋完工模擬圖。（取自淡江大橋工程官方網頁）

2017-05-23  12:29

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」日前第一次公告都因為「零廠商」投標而3次流標，主辦單位公路總局西部濱海公路北區臨時工程處檢討內容後重新公告招標，工程經費由原來的85億元追加到94億元，工期調整為60個月，今天上午截止送件，仍無廠商投標。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程長陳松堂表示，本來預定時程是下午做廠商資格審查，然在上午截止送件時就是零廠商投標，預計接下來仍會繼續做第二次招標，預計6月6日第二次開標。

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