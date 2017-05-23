囧了！淡江大橋追加預算到94億 仍無廠商投標
2017-05-23 12:29
淡江大橋完工模擬圖。（取自淡江大橋工程官方網頁）
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」日前第一次公告都因為「零廠商」投標而3次流標，主辦單位公路總局西部濱海公路北區臨時工程處檢討內容後重新公告招標，工程經費由原來的85億元追加到94億元，工期調整為60個月，今天上午截止送件，仍無廠商投標。
公路總局西部濱海公路北區臨時工程長陳松堂表示，本來預定時程是下午做廠商資格審查，然在上午截止送件時就是零廠商投標，預計接下來仍會繼續做第二次招標，預計6月6日第二次開標。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 淡江大橋
生活‧本日最多瀏覽
- 鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢
- 照片被全聯偷用？吳念真酸徐總裁被網友推爆
- 豬哥亮未滿1年保固病逝 醫師：他不吃藥偷丟馬桶
- 拆除烏來露天違規溫泉區 朱立倫：展現公權力
- 蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 證券行情表、證券表格
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 業成擴充產能 進軍OLED模組
- 復興橋旁雙碑 見證吳家二代造橋鋪路善行
- 拍未成年猥褻照 將重判重罰
- 南韓獨立樂團HYUKOH 7月首登「台」唱2場
- 皇馬暌違5年 西甲再封王
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 〈廢核救家園〉欲開放核食？ 政府頻頻在洗腦
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 跟單23億 國泰證主管被解職
- 積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
- 智慧型床邊教學教室 助病童行動學習
- 當歸丹參在地加工 花蓮首推「料理即時包」
- 老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」
- 佳里警消教防溺 北門高中學子認真學自救救人
- 什麼文該刪? 臉書編審內規解密
- 假新聞危害全球 民主基金會辦論壇分享各國案例
- 改裝車=吸毒？ 台中市議員留言引眾怒
- 阿伯94狂拿命搶車位 還嗆「不然找警察」
- 棒球追夢人》醫生重考上東大 伊藤40歲初登板
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 大巨蛋調查3廉委 僅1人續任
- 預期減產延長 國際油價漲
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 國5遊覽車冒白煙 17名乘客緊急疏散
- 照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗
- MedPartner》研究發現胃藥導致中風機率增加130％？別急著停藥，聽聽專家怎麼說！
- 《台股青紅燈》兆豐案的教育意義
- 4高材生搞詐欺車手集團 學以錯用全部就逮
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 虧損8800萬 減薪幅度低挨刮
- 跑給警察追稱 通緝犯：測試警察體力？
- MLB》前天埋壘被趕出場 吉拉迪今被裁判比讚（影音）
- 「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- （影音）開唱爆炸！粉絲驚恐逃生 亞莉安娜報平安
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：囧了！淡江大橋追加預算到94億 仍無廠商投標
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分