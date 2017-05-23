| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
 首頁 > 生活

全台紫外線多達危險級 外出注意防曬

2017-05-23  12:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣持續穩定，艷陽高照，全台紫外線指數幾乎都達到過量級，澎湖更高達危險級，且中午前後更強，呼籲民眾外出用餐或從事戶外活動須留意防曬。

根據環保署空氣品質監測網紫外線預測資訊，今天全台紫外線指數除基隆外，都在過量級以上，其中台南地區、連江地區達到過量級的指數10，瀕臨危險級，澎湖地區則達到危險級。

中午前後各地紫外線更略為增強，包括花蓮、桃園、高雄、馬祖、苗栗、台中、嘉義、澎湖、宜蘭、台東、雲林部分地區，都已經達到危險級標準，指數為11至14不等。

環保署提醒，在紫外線過量級地區，20分鐘內即有可能曬傷，危險級地區則是15分鐘，民眾可準備帽子、陽傘、防曬液、太陽眼鏡等裝備，或者盡量著長袖衣物、待在陰涼處，避免於上午10時至下午2時在戶外長時間曝曬。

廣告
  • 全台紫外線指數高，外出注意防曬。（擷取自環保署空氣品質監測網紫外線預報）

    全台紫外線指數高，外出注意防曬。（擷取自環保署空氣品質監測網紫外線預報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 危險級 紫外線 防曬
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：全台紫外線多達危險級 外出注意防曬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.