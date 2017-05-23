全台紫外線多達危險級 外出注意防曬
2017-05-23 12:36
〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣持續穩定，艷陽高照，全台紫外線指數幾乎都達到過量級，澎湖更高達危險級，且中午前後更強，呼籲民眾外出用餐或從事戶外活動須留意防曬。
根據環保署空氣品質監測網紫外線預測資訊，今天全台紫外線指數除基隆外，都在過量級以上，其中台南地區、連江地區達到過量級的指數10，瀕臨危險級，澎湖地區則達到危險級。
中午前後各地紫外線更略為增強，包括花蓮、桃園、高雄、馬祖、苗栗、台中、嘉義、澎湖、宜蘭、台東、雲林部分地區，都已經達到危險級標準，指數為11至14不等。
環保署提醒，在紫外線過量級地區，20分鐘內即有可能曬傷，危險級地區則是15分鐘，民眾可準備帽子、陽傘、防曬液、太陽眼鏡等裝備，或者盡量著長袖衣物、待在陰涼處，避免於上午10時至下午2時在戶外長時間曝曬。
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