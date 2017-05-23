疑埋線致蜂窩性組織炎 童仲彥質疑美女中醫師
2017-05-23 12:27
〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥繼日前砲打補教名師劉曉三後，今天又開記者會質疑北市知名美女中醫師張文馨，指他接獲2名30多歲女子投訴，疑因埋線不當感染蜂窩性組織炎，其中葳葳大腿出現紅腫，歷經4次清創手術，大腿留下15公分傷疤，但對方只願賠償一半的醫療費。
張文馨中醫診所委任律師阮皇運回應，議員僅聽當事人的片面說法有欠公允。他強調，若不談個案，醫學上來講，蜂窩性組織炎與埋線沒有因果關係，該病患罹患是因個人衛生習慣、自身免疫力等因素導致；至於該診所器具皆符合醫療法規。他說，該案已進入《刑事》程序，不願多透露細節。
從事旅遊業的葳葳於記者會上電訪指，去年5月工作壓力大有婦科問題，接著看中醫調理身體，張醫師之後建議埋線可加速藥物吸收，於是每週看診一次，每次埋12針費用1千多元，前後花了5萬元，但去年9月發現大腿有傷口。去年11月她轉診至台大醫院開刀，4次清創、2次手術，醫療費高達20萬元，由於她沒工作了，所以向醫師求償40萬元。
葳葳說，今天沒有被截肢已經算不錯了，如果沒命了對方要拿甚麼來賠償。
根據童仲彥提供就醫診斷證明，葳葳及小米罹患非結核分枝桿菌感染；另外，根據影片，該中醫診所，針灸器材都放在走廊。
衛生局醫管處副處長黃敬堯表示，將會到現場了解，若環境髒亂可要求限期改善，若仍未改善，可依《醫療法》罰1萬到5萬元罰款，並限期改善，得連續開罰至改善為止。
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