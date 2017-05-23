| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

疑埋線致蜂窩性組織炎 童仲彥質疑美女中醫師

2017-05-23  12:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥繼日前砲打補教名師劉曉三後，今天又開記者會質疑北市知名美女中醫師張文馨，指他接獲2名30多歲女子投訴，疑因埋線不當感染蜂窩性組織炎，其中葳葳大腿出現紅腫，歷經4次清創手術，大腿留下15公分傷疤，但對方只願賠償一半的醫療費。

張文馨中醫診所委任律師阮皇運回應，議員僅聽當事人的片面說法有欠公允。他強調，若不談個案，醫學上來講，蜂窩性組織炎與埋線沒有因果關係，該病患罹患是因個人衛生習慣、自身免疫力等因素導致；至於該診所器具皆符合醫療法規。他說，該案已進入《刑事》程序，不願多透露細節。

從事旅遊業的葳葳於記者會上電訪指，去年5月工作壓力大有婦科問題，接著看中醫調理身體，張醫師之後建議埋線可加速藥物吸收，於是每週看診一次，每次埋12針費用1千多元，前後花了5萬元，但去年9月發現大腿有傷口。去年11月她轉診至台大醫院開刀，4次清創、2次手術，醫療費高達20萬元，由於她沒工作了，所以向醫師求償40萬元。

葳葳說，今天沒有被截肢已經算不錯了，如果沒命了對方要拿甚麼來賠償。

根據童仲彥提供就醫診斷證明，葳葳及小米罹患非結核分枝桿菌感染；另外，根據影片，該中醫診所，針灸器材都放在走廊。

衛生局醫管處副處長黃敬堯表示，將會到現場了解，若環境髒亂可要求限期改善，若仍未改善，可依《醫療法》罰1萬到5萬元罰款，並限期改善，得連續開罰至改善為止。

廣告
  • 女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

    女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

  • 女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

    女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

  • 女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

    女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

  • 女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

    女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

  • 女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

    女子中醫埋線後罹患蜂窩性組織炎，圖為治療狀況。（圖由童仲彥研究室提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 埋線 張文馨 投訴 童仲彥
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：疑埋線致蜂窩性組織炎 童仲彥質疑美女中醫師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.