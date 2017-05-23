模擬台南單軌長這樣？鄉民發揮想像力

鄉民「weijidai」發揮想像力，ＰＯ上台南單軌模擬圖。（擷自批踢踢台南板）

2017-05-23 12:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南高架單軌建設列入中央前瞻基礎建設，引發熱議，批踢踢「台南板」最近就有位鄉民「weijidai」發揮想像力，以市府規劃腹案路線ＰＯ上台南單軌模擬圖，開宗明義揭示「先說貼出來不是反單軌，而是讓市府正視現實 讓路線規劃更趨理想」「市府總有人在這個版駐點吧，看看能不能激起一點討論讓市府修正規畫」。

weijidai推PＯ說「民生路線型」就完全套匯沖繩單軌，基本上柱墩跟輕巧的軌道，才讓單軌是台南路小唯一可行的軌道運輸系統；湯德章公園模擬整條路線的最大衝擊，「高架柱墩下去後還可能比文學館高」。

民版模擬圖逼真到「厲害不行」，果然引起不少討論，有人認為高架單軌建設將破壞古都天際線，「原本就很窄的路再加上高架，整個讓人好壓迫…」「小東路如果蓋在人行道上，就沒機車位了，先把成大附近機車位處理好再來蓋那上面吧 ！」「不是每個城市都適合這樣的大眾運輸系統…舊市區街路太小、太擁擠，又沒有足夠的運量，花大錢蓋根本是浪費」「拜託小巴士公車做好一點就好，搞什麼輕軌」

支持單軌捷運的鄉民，則推文「台南一定要有軌道運輸，只有先有軌道運輸才能大破大立」 「台南最合適的還是只有輕軌或BRT，這是不破壞景觀」；也有人認為，「以新營為另一生活中心，再把兩個同心圓交插重疊」「其實軌道最好從南科開始建，而不是從舊市區」。

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