北市府斥1.3億換「豪華版路牌」 議員批浪費

國民黨北市議員王鴻薇質市府設置內照式標誌預算浮編濫編。（記者何世昌攝）

2017-05-23 12:18

〔記者何世昌／台北報導〕為了維護用路安全，北市交工處逐年將傳統標示更換為「內照式標誌」。但國民黨市議員王鴻薇今早召開記者會指出，柯市府以世大運之名撒錢不手軟，今年更新預算暴漲為1.3億元，是往年的13倍；且更新路段全數集中仁愛路等市區幹道，她質疑為何不從漆黑、易肇事路段下手。

傳統號誌每面造價僅6千元，但照明效果不佳；北市交工處自2015年起針對信義路沿線道路復舊工程等路段，逐年編列960萬元汰換為內照式號誌，每面預算單價2萬7千元。

王鴻薇指出，交工處以「2017世大運優化市容計畫」為由，今年更換預算自960萬元暴增為1.2億元；但「豪華版路牌」全數設置在民眾熟悉且照明充足的主要幹道。王質疑，世大運選手都搭專車或搭大眾運輸工具，還需要找路？痛批柯市府是假世大運之名、行浪費之實。

北市交工處總工程司許文彬回應，內照式標誌背面有導光板，因造價高；但今年預計更換16條主要幹道、2776面號誌，廠商競標後，預算單價會下修，2.7萬元將打6至7折。

對此王鴻薇再批，這是預算浮編，「如果可以打6、7折，這代表以後我們可以好好砍你們預算」。她表示，並非反對更換內照式標誌，但應從反倒漆黑路段、易肇事路段下手；主要幹道則優先考量補設光源。

根據交通處資料，16條主要幹道分別是：民族東西路、民權東西路、民生東西路、忠孝東西路、仁愛路、凱達格蘭大道、和平東西路、中華路、重慶南北路、承德路、鍾山南北路、羅斯福路、松江／新生南路、復興南北路、敦化南北路、光復南北路。

許文彬表示，仁愛路、中山北路等屬於林蔭大道，夜間視線受影響，再加上總體市區考量，所以優先設置。至於打6、7折後，剩餘預算會繼續汰換更多路段，藉此把預算執行完畢。