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賞蓮又採花 白河農民心淌血：麥擱挽花啊！

白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。（記者王涵平攝）

2017-05-23  12:13

［記者王涵平／台南報導］白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。

白河北五里傳統蓮區近日處處可見蓮花盛開，不管假日或平日，都可見到遊客穿梭蓮田取景拍照，但蓮農觀察發現有遊客會任意摘取蓮花帶走，擔心影響蓮子產量，只好在田邊豎立警告招牌「請勿採摘、違者送辦」，還在田邊拉取漁網警示，提醒民眾不要任意摘花。

蓮農林聰敏的蓮田位於南89線旁，是通往蓮潭等主要蓮產區主要道路，盛開的蓮花吸引眾多遊客駐足，他甚至發現有人一採就是20幾朵，上前詢問，遊客辨稱不知蓮花就是可以採收蓮子，連忙道歉，林最後只能原諒，但感嘆一個蓮蓬有10幾顆蓮子，每人採幾朵，蓮子就不用收成了。

林聰敏甚至看見有些看似專業攝影的民眾，可能為了取一朵蓮花的最好角度，將周邊擋住的蓮花摘掉棄置，看得心裏頭直淌血，他說，歡迎遊客進入田間拍照賞花，但拜託不要再任意摘花了，否則一年的心血真的會白費。

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  • 白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。（記者王涵平攝）

    白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。（記者王涵平攝）

  • 白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。（記者王涵平攝）

    白河蓮花盛開，吸引不少遊客賞花，卻有民眾拍照之餘順手採花，蓮農表示，蓮花蓮蓬內就是蓮子，蓮花沒了，蓮子也沒得採收，呼籲遊客手下留情。（記者王涵平攝）

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