| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戶外教學泳課上岸突昏倒 9歲童無生命跡象送醫 區間震盪 新台幣中午暫收30.12元
 首頁 > 生活

蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？

2017-05-23  12:03

［記者張存薇／台東報導］台東縣蘭嶼鄉每年2到7月是飛魚季，為保護珍貴的海洋資源及傳統文化，農委會已公告禁止沿岸3海里內禁止機動船捕魚，不過卻有外縣市漁船在此期間到蘭嶼沿岸「船釣」，蘭嶼鄉議員黃天德今天痛批，鄉民尊重傳統，認真護漁、卻都被外來民眾釣走，建議訂出飛魚季期間更明確規範。

黃天德說，飛魚季期間，蘭嶼人依傳統不會船釣、或漁船拖釣，也是為了維持近海生態漁業，但護漁期間仍有台南漁船進入蘭嶼海域釣魚，這樣蘭嶼人護魚到底是為了什麼？建議在飛魚季期間，蘭嶼沿岸6海里內禁止所有磯釣、底棲網釣及船釣。

農業處長許瑞貴表示，相關規定不得牴觸農委會規定，會再與農委會協商，再研擬如何訂出規範。

廣告
  • 議員黃天德希望尊重飛魚季傳統，明確規範捕撈限制。（記者張存薇攝）

    議員黃天德希望尊重飛魚季傳統，明確規範捕撈限制。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 護漁 飛魚 飛魚季
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.