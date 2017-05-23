蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？

2017-05-23 12:03

［記者張存薇／台東報導］台東縣蘭嶼鄉每年2到7月是飛魚季，為保護珍貴的海洋資源及傳統文化，農委會已公告禁止沿岸3海里內禁止機動船捕魚，不過卻有外縣市漁船在此期間到蘭嶼沿岸「船釣」，蘭嶼鄉議員黃天德今天痛批，鄉民尊重傳統，認真護漁、卻都被外來民眾釣走，建議訂出飛魚季期間更明確規範。

黃天德說，飛魚季期間，蘭嶼人依傳統不會船釣、或漁船拖釣，也是為了維持近海生態漁業，但護漁期間仍有台南漁船進入蘭嶼海域釣魚，這樣蘭嶼人護魚到底是為了什麼？建議在飛魚季期間，蘭嶼沿岸6海里內禁止所有磯釣、底棲網釣及船釣。

農業處長許瑞貴表示，相關規定不得牴觸農委會規定，會再與農委會協商，再研擬如何訂出規範。