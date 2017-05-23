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戶外教學泳課上岸突昏倒 9歲童無生命跡象送醫 區間震盪 新台幣中午暫收30.12元
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游泳上岸突昏倒 新莊9歲男童命危送醫

2017-05-23  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕新莊一名9歲國小男童在今早至游泳池上戶外教學課，在游池內游完一趟上岸後身體不適，隨後突然昏倒，送醫前無生命跡象，目前送往亞東醫院急救中。

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  • 游泳池外觀。（記者曾健銘攝）

    游泳池外觀。（記者曾健銘攝）

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