反對財團與漁民爭利 宜蘭賞鯨船掛白布條抗議
〔林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮烏石港10家賞鯨業者，因擔憂觀光局開放綠舞觀光飯店的百噸客輪可停泊於龜山島，壓縮到烏石港賞鯨業者的生意，今發動13艘賞鯨船懸掛「反對財團與漁民爭利」等白布條，前往龜山島登島抗議；頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，政府限制漁民觀光船與飯店業者的客輪標準不同調，根本是讓財團與民爭利，這個問題應該受到重視。
烏石港民國89年開始，由於海洋資源逐漸匱乏，漁業署輔導當地漁民轉型發展賞鯨觀光船，航線從烏石港出發，前往龜山島登島，或將船開往外海賞鯨，現有10家賞鯨業者共13艘船在當地營運，每年龜山島登島總量管制人數則有1800人。
但由於近日傳出觀光局將開放綠舞觀光飯店2艘大型客輪，行駛龜山島航線，客輪可停泊登島，由於登島人數有管制，業者擔憂生計被壓縮，加上東北角風管處、交通部航港局及綠舞觀光飯店今也至龜山島現地會勘，業者在船上掛上「反對財團與漁民爭利」、「請政府照顧漁民生計」等白布條，前往龜山島抗議，向相關單位表達訴求。
陳秀暖表示，當初因漁業資源枯竭，漁業署輔導漁民轉型休閒漁業，10多年來這些漁民都很配合政府相關規定，也克服許多困難，才有今日穩定的發展，現在卻傳出有客船要加入航線停泊，嚴重影響既有業者生計，豈不是政府容許財團與民爭利？
陳秀暖表示，現有賞鯨船都符合政府限制，噸位皆在50噸以下，但有意加入的客船重達百噸，政府對財團、對漁民的限制不同調，龜山島簡易碼頭也不可能負擔這麼大的客輪，遊客一多也有破壞島嶼天然生態的疑慮。
宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，不靠島業者不反對，但大型客輪一旦停靠，龜山島上有遊客的總量管制，為了島上生態，政府不可能提高總量管制的數量，如此就壓縮到既有業者的生計，一個財團就把全部漁民打倒，希望政府重視生態保育和漁民的生活。
東北角風管處表示，龜山島有南北2個簡易碼頭，能否順利讓大型客輪得停靠，還要再評估，風管處以遊客安全為第一考量，照規定船家負責遊客安全，有業者要開船載客，他們正面看待，但絕對不會再增加登島的總量管制數量。
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頭城鎮烏石港10家賞鯨業者，因擔憂觀光局開放綠舞觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，影響生意，今發動13艘賞鯨船，掛著「反對財團與漁民爭利」等白布條，前往龜山島登島抗議。（記者林敬倫攝）
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頭城鎮烏石港10家賞鯨業者，因擔憂觀光局開放綠舞觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，影響生意，今發動13艘賞鯨船，掛著「反對財團與漁民爭利」等白布條，前往龜山島登島抗議。（記者林敬倫攝）
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反對觀光局開放客輪停泊龜山島，頭城鎮烏石港13艘賞鯨船，上午掛著「反對財團與漁民爭利」白布條前往龜山島登島抗議。（記者林敬倫翻攝）
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頭城鎮烏石港賞鯨業者，上午前往龜山島舉牌抗議。（記者林敬倫翻攝）
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頭城鎮烏石港賞鯨業者，上午前往龜山島舉牌抗議，反對大型客輪行駛龜山島航線。（記者林敬倫翻攝）
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標題：反對財團與漁民爭利 宜蘭賞鯨船掛白布條抗議
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