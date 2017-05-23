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報稅了嗎？雲林還有5萬多報稅義務人未報稅

2017-05-23  11:38

〔記者林國賢／雲林報導〕105綜合所得稅申報倒數一週，雲林縣還有5萬多納稅義務人未完成申報，國稅局雲林分局長陳金華表示，明天開始中午加班收件，請民眾把握時間完成報稅，以免受罰。

雲林縣納稅義務人有13萬6000多人，截至昨天為止已有8萬1000多人完成申報，報稅率已達6成；陳金華表示，今年報稅6月1日截止，雲林分局明天開始中午不休息受理民眾報稅，6月1日收件時間延長至晚間7點，網路申報則至深夜12點截止。

陳金華說，民眾申報所得稅愈來愈便利多元，可以透過自然人憑證、金融卡、健保卡等登記申報，今年透過憑證申報民眾約8成，比去年同期成長1成，為鼓勵民眾透過憑證申請，E化繳退稅，國稅局也推出多項實用的宣導品，請納稅義務人多利用。

陳金華指出，國稅局每天都動員30多名工作人員，搭配雲科大、斗六家商學生協助民眾報稅，隨著配合報稅民眾多寡調配工作，縮短民眾報稅時間。

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  • 鼓勵e化報稅及繳退稅，國稅局推多項實用宣導品。（記者林國賢攝）

    鼓勵e化報稅及繳退稅，國稅局推多項實用宣導品。（記者林國賢攝）

  • 所得稅申報倒數一週，國稅局呼籲民眾把握時間申報。（記者林國賢攝）

    所得稅申報倒數一週，國稅局呼籲民眾把握時間申報。（記者林國賢攝）

  • 國稅局明天開始中午不休息受理民眾申報所得稅。（記者林國賢攝）

    國稅局明天開始中午不休息受理民眾申報所得稅。（記者林國賢攝）

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