嬰幼兒何時檢查牙齒？醫師：最慢在1歲之前

2017-05-23 11:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕很多新手爸媽不清楚何時才需要帶嬰幼兒去檢查牙齒，台大醫院新竹分院兒童牙科醫師鄧伊婷說，據美國兒童牙科醫學會「兒童家庭牙醫」觀念，嬰兒長出第一顆乳牙後，最慢在1歲前，就應帶嬰幼兒接受口腔檢查，醫師會給予適合的潔牙衛教及飲食習慣建議，提供家長照顧嬰幼兒口腔健康的專業諮詢。

鄧伊婷指出，兒童家庭牙醫可讓嬰幼兒從小開始熟悉牙科環境，與醫師建立互信基礎，千萬別等到蛀牙或感染成蜂窩性組織炎才到牙科治療，以免讓嬰幼兒將疼痛與看牙醫連結。另外，3歲以下嬰幼兒看牙前應注意，就診前至少1小時不要喝奶或進食，避免看牙時發生嘔吐反射時異物嗆入。

鄧伊婷表示，兒童預防齲齒，可由三大方向著手，如確實清潔牙齒、建立正確飲食習慣、及合宜使用補充氟化物。

幼兒塗氟時程已與疫苗接種時程一起列入兒童健康手冊當中，目前國健局補助6歲以下兒童每半年一次塗氟，未滿12歲低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月補助一次塗氟。

鄧伊婷說，氟化物可增加牙齒對酸的抵抗力，促進初期齲齒再礦化，抑制齲齒細菌生長和新陳代謝，能有效降低齲齒發生率。但塗氟並不能取代日常刷牙及牙線的使用。因此，鄧伊婷建議，應定期帶小朋友檢查牙齒並接受塗氟預防齲齒，一旦發現初期齲齒也能夠及時地進行治療，如此可避免兒童遭受牙齒腫痛之苦，健康快樂地成長。