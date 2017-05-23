國5遊覽車冒白煙 車上18人疏散

國道5號南下28.6公里，靠近雪山隧道南口，上午9點有輛遊覽車突冒出白煙，所幸無人傷亡。（記者林敬倫翻攝）

2017-05-23 11:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］國道5號南下28.6公里，靠近雪山隧道南口，上午9點有輛遊覽車突冒出白煙，司機立刻靠邊停車檢查，並且將車上乘客17人緊急疏散，國道第9警察大隊、雪隧自衛消防組及宜蘭消防隊都立即趕往現場處理，人員疏散後，沒有造成傷亡。

據了解，該輛遊覽車從桃園出發，車上除駕駛外全是外籍勞工，回程時疑似機械故障，導致油門卡死，司機為將車停下猛踩煞車，前輪過熱冒煙，所幸處理及時，沒有釀成火燒車。

警方表示，由於該輛遊覽車已經無法行駛，目前17名外籍乘客已由工務段派車接駁至頭城隊部暫時休息，等待另一輛遊覽車接駁，駕駛則在現場協助拖吊事宜。

坪林行控中心表示，遊覽車冒煙事故發生到排除約持續51分鐘，由於外側車道封閉，車流一度塞到雪隧中段5公里，但現已排除，車流已恢復順暢。