千僧托缽募得360餘萬 捐專戶助弱勢
2017-05-23 11:16
佛誕文化節千僧托缽共募得363萬餘元，今（23）捐新北市府專戶幫助弱勢。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年與新北市佛教會共同舉辦的佛誕文化節圓滿落幕，活動號召千僧沿市府周邊遶行托缽，短短1小時募集360多萬元，今（23）日全數捐入「新北市社會救濟會報專戶」，由市長朱立倫代表受贈，並回贈感謝狀肯定新北市佛教會對公益慈善的奉獻。
朱立倫表示，佛誕文化節用多元形式推展佛陀的慈悲濟世教義，如植樹、淨灘、體驗浴佛、托缽做公益、科技小佛陀等，尤其千僧托缽隊伍受到信眾的歡迎及供養，最後將十方大德投入的愛心及貢獻全數捐出，不但為自己生命種福田，也造福台灣、造福人間。
新北市佛教會理事長淨耀法師表示，慶祝佛誕的喜悅活動在民眾熱情參與中順利落幕，也顯示佛教對於大眾生活的影響力，藉此拋磚引玉，希望大家一起付出愛與關懷，盡力行善，讓更多人了解佛教文化，持續將佛教文化向下扎根、成長，將台灣的東方佛陀聖誕打造媲美「西方耶誕文化」慶典。
佛教會將托缽所得善款全數捐入新北市社會救濟會報專戶，將運用於急難救助、慰問弱勢團體、失能低收入戶看護救助、協助受虐少年就學與生活照顧、補助公私立社服機構辦理兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者等弱勢者服務，讓佛教會及十方大德的投入的愛心及貢獻，發揮最大的社會救助功能。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢
- 照片被全聯偷用？吳念真酸徐總裁被網友推爆
- 把IKEA餐桌當尿布台… 媽媽幫寶寶換尿布挨轟
- 北市府斥1.3億換「豪華版路牌」 議員批浪費
- 店門水泥沒乾 手搖飲店「釣魚」賣飲料太神啦！
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- NBA》林書豪：若保持健康、補強球員 籃網有望打進季後賽
- 棒球追夢人》萊恩腦麻孫 屹立投手丘
- 證交所︰陽明今恢復融資券交易
- 趁熱加炒！女侍一夜情奧蘭多 想紅IG再曬辣照
- NBA》D.格林被打臉反應好誇張 馬刺教頭偷笑（影音）
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- NBA》談轉隊至勇士 杜蘭特：百分之百對的決定
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 翻身契機？喬帥求教阿格西
- 老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」
- 諷中國沒自由空氣髒 留美學生被中媒圍剿致歉
- 登聖母峰最後險關 「希拉瑞」崩塌
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 南韓獨立樂團HYUKOH 7月首登「台」唱2場
- 猛男青瓜護膚當「閨密」 準新娘hi翻天
- 謝金燕無心變裝 紐約台北同套裝扮看出心情
- 不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作
- 《自由廣場》回應「警專應取消獨立招生」
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- 暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
- 亞莉安娜英國演唱會爆炸 倖存者：人們滿身是血...
- 越南正妹催婚 逃逸移工自首速歸鄉
- 陳時中重話批評中國大陸 一中推兩岸愈遠
- 別和閨密男友走太近！ 女模自爆：我差點被強姦
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Taiwan is not a province’ government tells Beijing
- 皇馬暌違5年 西甲再封王
- 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
- 年收1500萬元？ 蕭永達檢舉陳星涉嫌逃漏所得稅
- 阿達遭春風飛刀暗算 是因這件事
- 兆豐銀︰尊重調查 積極改善
- 郭強生／晚春與秋暮
- PO性感照抗議政府 泰護士挨轟辭職
- 146年傳奇 美國玲玲馬戲團謝幕
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 十大傑出青年黃乃輝 哭曝豬哥亮義氣交陪30年
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：千僧托缽募得360餘萬 捐專戶助弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分