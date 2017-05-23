千僧托缽募得360餘萬 捐專戶助弱勢

佛誕文化節千僧托缽共募得363萬餘元，今（23）捐新北市府專戶幫助弱勢。（記者何玉華攝）

2017-05-23 11:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年與新北市佛教會共同舉辦的佛誕文化節圓滿落幕，活動號召千僧沿市府周邊遶行托缽，短短1小時募集360多萬元，今（23）日全數捐入「新北市社會救濟會報專戶」，由市長朱立倫代表受贈，並回贈感謝狀肯定新北市佛教會對公益慈善的奉獻。

朱立倫表示，佛誕文化節用多元形式推展佛陀的慈悲濟世教義，如植樹、淨灘、體驗浴佛、托缽做公益、科技小佛陀等，尤其千僧托缽隊伍受到信眾的歡迎及供養，最後將十方大德投入的愛心及貢獻全數捐出，不但為自己生命種福田，也造福台灣、造福人間。

新北市佛教會理事長淨耀法師表示，慶祝佛誕的喜悅活動在民眾熱情參與中順利落幕，也顯示佛教對於大眾生活的影響力，藉此拋磚引玉，希望大家一起付出愛與關懷，盡力行善，讓更多人了解佛教文化，持續將佛教文化向下扎根、成長，將台灣的東方佛陀聖誕打造媲美「西方耶誕文化」慶典。

佛教會將托缽所得善款全數捐入新北市社會救濟會報專戶，將運用於急難救助、慰問弱勢團體、失能低收入戶看護救助、協助受虐少年就學與生活照顧、補助公私立社服機構辦理兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者等弱勢者服務，讓佛教會及十方大德的投入的愛心及貢獻，發揮最大的社會救助功能。