成大自製鳳凰立方衛星 登400公里高軌道與地面站通聯
2017-05-23 10:54
成功大學團隊自製鳳凰立方衛星，登上400公里高度的軌道，成功與地面站通聯 。（圖由成功大學提供）
〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學自製鳳凰立方衛星，4月18日經聯合發射聯盟（ULA）擎天神五號（Altas V）運載火箭發射運送至國際太空站後，5月17日由國際太空站佈放至400公里高度的軌道，並成功與地面站完成通聯。
成大電機工程學系與航空太空工程學系團隊，參與歐盟主辦的QB50計畫，自行設計開發2公斤級的鳳凰立方衛星，長、寬分別為10公分、高度20公分，是成大繼2015年10月成功發射自主開發1000公斤級推力的「成大Ⅲ型混合火箭」，完成太空技術與科學酬載實驗與測試任務之後，另一項航太科技的重大創舉，也為台灣航太技術發展締造新里程碑。
鳳凰立方衛星搭載離子/中性粒子質譜儀作為主要酬載，也搭配成功大學自行發展的太陽紫外線感測器，以量測太陽紫外線的活動。
計畫指導教授為電機系莊智清與航太系苗君易。電漿所教授陳炳志協助太陽紫外線感測器發展，航太系教授鄭泗滄與趙怡欽支援測試相關事宜，還有20幾位來自台、法、德、印尼、馬來西亞、越南、秘魯與瓜地馬拉等國的博碩士參與。
QB50計畫擬於全球佈放近50枚立方衛星，以進行中低變溫層多點、現地量測與進行重返大氣層的研究，由比利時馮卡門學院流體力學研究所主持，來自5大洲、16個國家近50所大學及研究機構參與跨國計畫。此次由國際太空站佈放的立方衛星計，除台灣的成功大學1枚，還有澳洲3枚、南非2枚、中國3枚、德國1枚、西班牙1枚、芬蘭1枚、法國2枚、希臘2枚、以色列1枚、南韓3枚、瑞典1枚、土耳其2枚、烏克蘭1枚與美國3枚。
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