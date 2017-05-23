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高市第一殯儀館第二區停車場6月起收費

2017-05-23  10:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市第一殯儀館過去免費停車，許多民眾占據停車格，造成弔唁民眾無車位可停，市府為提高周轉率，第二區停車場將自6月起開始收費，將採計次收費，比新北市、北市、台中市殯儀館低，周邊道路將同步強力取締。

市府民政局表示，高市第一殯儀館過去停車場免收費，許多民眾長期占據停車格，造成民眾參加告別式，找不到車位可停，堵塞園區內、外道路，形成交通大打結。

殯葬處重新規劃檢討車行動線，更新各種標示、標線及指示牌，並委由交通局代為收費管制，第一區停車場已於今年1月中旬收費上路，大幅改善停車秩序及停車格周轉率，第二區停車場也將於6月1日開始收費。

局長張乃千表示，考量殯儀館停車場由免費改為收費，將以循序漸進方式，讓民眾逐步接受，第二區停車場收費將比照第一區停車場，每日上午7時至下午1時，採計次收費，每6小時收費一次，每次收費30元。

張乃千指出，相較台北市殯儀館停車場一小時收費50元，或新北市、台中市殯儀館停車場一小時收費30元，收費可謂相當低廉，另覆鼎金公墓遷移後，殯管處於近冷凍寄棺大樓的半山腰處，已設置完成200個停車格，開放讓民眾免費停車。

此外，第一殯儀館南側15米計畫道路常有送葬隊伍與汽車爭道，導致道路壅塞，影響周邊交通車流，市府與業者會勘調整行車動線，設置各項行車標誌，業者並組成自治會，每日派員指揮交通，共負社會責任，紓解交通瓶頸。

殯葬處說，園區道路及停車場已公告納管為道路範圍，視為道路的延伸，非停放限停車輛或未將車輛停放於停車格，警方將依道路交通管理處罰條例加強取締，呼籲民眾勿違規停車，共同維護行車順暢。

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