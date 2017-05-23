專題及創意製作 新北瑞工摘1、2名
2017-05-23 10:32
「全國高級中等學校專業群科106年專題及創意製作競賽」日前落幕，瑞芳高工以「無電彈力STS輔助裝置」榮獲機械群第一名；賴瑞郁老師（左起）高明杉、黃文辰、劉弈諄、張瑞庭同學。（圖為瑞芳高工提供）
〔記者俞肇福／新北報導〕教育部國教署主辦之「全國高級中等學校專業群科106年專題及創意製作競賽」，今年有1523件作品入選複賽，入圍全國決賽156件，瑞芳高工以「無電彈力STS輔助裝置」榮獲機械群第一名、「圓舟綠：自給自足的新市鎮」獲得土木建築群第二名，校長顏龍源23日接見公開肯定。
顏龍源說，獲得機械群第一名的「無電彈力STS輔助裝置」，指導老師為賴瑞郁、詹秉鈞，參賽學生為製圖二黃文展、高明杉、張瑞庭、劉奕諄。
獲得土木與建築群第二名的「圓舟綠：自給自足的新市鎮」，指導老師為李華香主任、賴秀芬老師，參賽學生為建築三王聞揚、蔣婕安、徐瑞鴻、陳愛光。
高明杉同學說，台灣人口高齡化日趨嚴重，團隊討論時想到老人家行動不便，市面輔具多為電動驅動，具重量且售價高，所以團隊發想是否有替代方案。團隊利用彈簧和一些基本機構，組裝簡單成本又低的輔助裝置，而且完全不需要電力，相對裝置的重量也減輕許多，希望能夠藉由此次的專題構想，能夠造福行動不便的傷患及老人。
電腦機械製圖科俞名澤主任表示，科內這幾年來，大量增購設備，成立產品數位設計課程，發展創客計畫，致力推動「自造者」專題製作課程，透過專業製圖的能力及配合科內設備，落實技職實作技能，使得同學創意得以實現，本次團隊成員都是高二的學生在全國機械群73件作品中脫穎而出，有此成果實屬不易。
瑞芳高工校長顏龍源表示，今年的優異成績是瑞芳高工教師辛勤耕耘，才能有今天的豐碩成果。
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