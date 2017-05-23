用吳念真照片打廣告 網友灌爆全聯臉書
2017-05-23 11:31
大批網友湧入全聯臉書，轉貼吳念真臉書，並留言要徐重仁「出來共」。（圖取自全聯臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕全聯疑似沒有事前獲吳念真同意，用吳的照片打廣告，讓吳在臉書上忍不住發文抱怨此事，大批網友湧入全聯臉書，轉貼吳念真臉書，並留言要徐重仁「出來共」。
吳念真的照片疑似被全聯盜用，讓他在臉書上發文寫道：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」
大批網友湧入全臉臉書，轉貼吳念真臉書，並留言要徐重仁出面說明此事。網友留言「能夠不經過別人同意，就把別人照片拿出來當代言廣告，我也是醉了」、「你媽沒教你不能偷別人東西嗎？」、「好不容易剛平息一場風暴，現在小編又有得忙了」、「內部管理恐怕出問題了！」、「請徐總站在第一線面對問題吧，不然怎麼讓員工信服呢？」、「徐總裁太會省錢，小編快出來擦屁股囉」。
全聯稍早表示，正在聯絡溝通中，目前還無法回應。
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