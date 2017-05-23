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台東縣府APP多 最低僅100人次下載

2017-05-23  09:58

［記者張存薇／台東報導］智慧手機盛行，APP也滿天飛，台東縣政府這幾年推出8個APP，議員洪宗楷質疑，縣府花錢建置，下載率卻不佳，建議整併活化。

洪宗楷說，縣府最新推出的「踢一下」APP，並用「台東金幣」為誘因，希望提升下載率，但只有訊息推播，卻沒有什麼好康，大家下載完就刪掉，其他如「台東地政心服務」下載才500人次、圖書館APP下載才100人次，使用率都不佳，只有「旅行台東」APP下載8萬多人次，算及格。

國際發展及計畫處長余明勳指出，「踢一下」目前約3000多人次使用，沒有大力推動的原因，是因為之前以測試系統為主，現在正與商家洽談提供優惠與加入。

縣長黃健庭指出，各局處基於不同業務，推出不一樣的APP，未來希望以「踢一下」做為整合平台。

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  • 踢一下App推播訊息多。（記者張存薇攝）

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  • 台東縣議會進入總質詢議程。（記者張存薇攝）

    台東縣議會進入總質詢議程。（記者張存薇攝）

  • 台東縣App多。（記者張存薇攝）

    台東縣App多。（記者張存薇攝）

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