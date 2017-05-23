熱熱熱！連續3年全球平均氣溫創新高

鄭明典今天表示，2014至2016年，連續3年的全球平均氣溫創新高。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-05-23 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局科技中心主任鄭明典今天表示，2014至2016年，連續3年的全球平均氣溫創新高。

「4月還是熱！」鄭明典今天在臉書上發文，指出4月全球平均氣溫是14.60度，是從西元1880年來第二高溫，僅次於去年的14.77度。

鄭明典說，到目前為止，今年還是比2014和2015熱，最近這一波全球快速增溫尚未結束。