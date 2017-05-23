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晴朗天氣到今日 彭啟明：鋒面明日接近台灣

2017-05-23  09:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今日午後須注意午後雷陣雨，而今晚至明日清晨將有鋒面逐漸接近台灣，氣象專家彭啟明指出，周三上午到周四，台灣從北到南都陸續會有雨勢發生，天氣大致在週四下半天才會逐步轉好，轉為多雲到晴。

彭啟明在臉書指出，今日上半天依舊是晴朗天氣，但雲系發展在中午前將會旺盛發展，靠山區會更明顯，午後的熱對流也會帶來午後雷陣雨，民眾需特別留意。而明日上半天開始，鋒面將逐漸接近台灣，此波鋒面結構頗為完整，預計全台從明日上午開始到週四都會有雨勢發生，因鋒面不穩定，也有較大雨勢發生的可能。

至於天氣何時會轉好？彭啟明表示大致在週四下半天會開始逐步轉好，轉為多雲到晴、偶爾有短暫陣雨的天氣，而東半部位在迎風面、南部殘存水氣，兩地下雨機率會較高。彭啟明提到，端午假期天氣在預判上還不算太差，週日下半天至下週二晴朗的機會相當高，但仍不排除有局部午後短暫陣雨的發展機會。

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  • 彭啟明指出，今日上半天依舊是晴朗天氣，但須注意午後雷陣雨，另一波鋒面則從明日上半天開始往台灣接近。（資料照，記者黃志源攝）

    彭啟明指出，今日上半天依舊是晴朗天氣，但須注意午後雷陣雨，另一波鋒面則從明日上半天開始往台灣接近。（資料照，記者黃志源攝）

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