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店門水泥沒乾 手搖飲店「釣魚」賣飲料太神啦！

店家創意笑翻網友。（圖取自臉書）

2017-05-23  09:07

〔即時新聞／綜合報導〕賣飲料像是在釣魚？桃園一間手搖飲料店因為店門口水泥未乾，店長利用長鐵鉤遞飲料找零，畫面相當逗趣。

臉書粉絲頁《爆料公社》分享網友的照片，照片中手搖飲料店因為店門口水泥施作未乾，導致客人無法在櫃檯點飲料，女店長突發奇想，用長鉤將飲料勾給客人。賺錢創意讓網友直呼「姐釣的不是魚，是釣心啊」。

這篇有趣貼文引發網友熱烈迴響，有人替店長擔心「真怕他沒站好掉下去」，也有人好奇「如果一次訂個20杯或50杯怎麼釣」、「點10杯以上應該手會斷」。

店家對此留言回應：「到下午才進行灌漿 上午的進出都是沒問題的 因為要等施工單位擺放鐵板才能正常出入 也不能隨意關門休息 所以只好想出這種方法 大家別再疑惑了！」

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