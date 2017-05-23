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照片被全聯偷用？吳念真酸徐總裁被網友推爆

吳念真發文寫道：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」（圖取自吳念真臉書）

2017-05-23  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心總裁徐重仁上個月因「台灣年輕人很會花錢」引起風波，事情才過一個多月，現在全聯疑又出包，疑似沒有事前獲吳念真同意，用吳的照片打廣告，讓吳在臉書上忍不住發文寫道：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」目前全聯尚無回應。

導演吳念真在臉書上透露，指朋友問他：「你怎麼去搶『全聯先生』的生意啦？」他回答：「沒有啊！全聯先生我還挺熟的！」結果朋友傳了一張照片給他看。照片是他在全聯的DM上，拿他打廣告，但吳念真指出，當下他覺得全聯應該是用錯照片，名字、照片確實都是他，但DM上的字他都沒有講過。

吳念真透露，他後來也看到報紙上全聯的全版廣告也都是他，他拜託人輾轉請問到底哪裡出了錯？結果全聯沒有人回覆他。吳念真最後寫道：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」

吳念真的發文立刻在PTT上引起網友討論，網友留言：「用照片沒問過？」、「 如果是真的，就有點誇張耶」、「徐總裁好會省錢」、「老人最愛省小錢花大錢」、「徐董真是省錢典範」。

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