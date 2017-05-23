刪留言停臉書帳號 台女奧客：親自向店員道歉

台女在日本購物時因信用卡刷不過，與店員發生爭執。（圖取自爆料公社）

2017-05-23 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女遊客在日本旅遊時，大罵店員影片曝光，引發網友大肆撻伐。該女遊客在臉書向大眾道歉，拜託網友放過她的親人與朋友，並表示已託人聯絡店家，將親自致歉。

該女遊客在臉書拜託網友放過她的親友，並再次向大眾道歉，她說「造成大家及社會這麽大的負面情緒，所有後果都是我該承受的」。她也刪除了大家的留言，並表示將不再使用該臉書帳號。

女遊客指出，她已請朋友聯絡店家，她會親自跟店家、店員道歉。