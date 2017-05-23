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小編被罵回答沒水準 故宮回應了！

2017-05-23  08:09

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾投訴，指本月7日在「國立故宮博物院南部院區」粉絲專頁一篇貼文底下附上一張佛像的照片詢問問題，結果小編回答「心中向善，開心就好」，這答案讓他不滿，認為小編的回答很沒水準又沒常識，故宮回應，未來若有專業性的提問，將會更嚴謹討論後再上網回覆。

《蘋果日報》報導，故宮透露，目前南部院區粉絲專頁是由各業管單位分派人員組成小編群撰寫貼文，也會用詼諧的口吻、和時下年輕族群的說話方式和網友互動，加深臉書粉絲的黏著度。

故宮對此也強調，目前已經檢討改進臉書回應機制，未來若遇到專業性的提問，將會嚴謹討論後再回覆。故宮也在臉書上指出，因文物鑑定非院方法定業務，若民眾對於古物有疑慮，可攜帶古物實物向故宮研究人員詢問學術方面意見，但此項服務不收費亦不開具證明，有需要可來電預約諮詢時間。

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  • 有民眾投訴，指本月7日在「國立故宮博物院南部院區」粉絲專頁一篇貼文底下附上一張佛像的照片詢問問題，結果小編的回答讓他不滿。（圖取自臉書）

    有民眾投訴，指本月7日在「國立故宮博物院南部院區」粉絲專頁一篇貼文底下附上一張佛像的照片詢問問題，結果小編的回答讓他不滿。（圖取自臉書）

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