小編被罵回答沒水準 故宮回應了！
2017-05-23 08:09
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾投訴，指本月7日在「國立故宮博物院南部院區」粉絲專頁一篇貼文底下附上一張佛像的照片詢問問題，結果小編回答「心中向善，開心就好」，這答案讓他不滿，認為小編的回答很沒水準又沒常識，故宮回應，未來若有專業性的提問，將會更嚴謹討論後再上網回覆。
《蘋果日報》報導，故宮透露，目前南部院區粉絲專頁是由各業管單位分派人員組成小編群撰寫貼文，也會用詼諧的口吻、和時下年輕族群的說話方式和網友互動，加深臉書粉絲的黏著度。
故宮對此也強調，目前已經檢討改進臉書回應機制，未來若遇到專業性的提問，將會嚴謹討論後再回覆。故宮也在臉書上指出，因文物鑑定非院方法定業務，若民眾對於古物有疑慮，可攜帶古物實物向故宮研究人員詢問學術方面意見，但此項服務不收費亦不開具證明，有需要可來電預約諮詢時間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
- 《自由廣場》重點不是「你」，是「台北」
- 寶山路新設2測速機 注意減速
- 立院初審》陸委會組改 副主委「2政1常」
- 議員當監察人 黃適卓：於法不合
- 華榮市場共構案 北市議員槓官員
- 捍衛正義！江蕙今將出庭作證 眩暈也要挺住
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 彭斯演講 反川普畢業生集體離席
- 韓職》韓捕又想騙好球 再登上大聯盟官網（影音）
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得
- 焦點評論》強化資電戰力 未來建軍重點
- 打臉唱衰者！塞爾提克絕殺騎士
- 【律師說法】佔車位觸刑法 最重囚3年
- 瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
- 水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 越南正妹催婚 逃逸移工自首速歸鄉
- 自由充電站》美職三振王萊恩 生涯5714K
- 火鍋店被控「桌牆爬螞蟻」5缺失 KID回應...
- 文化部第一屆國家影視金融菁英班開課
- 學者挺工時帳戶 勞團批打假球
- 亞莉安娜英國演唱會爆炸 倖存者：人們滿身是血...
- 咖啡因飲料稽查 3件標示出包
- 皇馬暌違5年 西甲再封王
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 大學入學身心障甄試 自閉兒拚上榜首
- 《中英對照讀新聞》Women are more controlling and aggressive than men in relationships 女性在關係上比男性更愛控制、更具侵略性
- 積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
- 暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
- 諷中國沒自由空氣髒 留美學生被中媒圍剿致歉
- 早知道… 7年前3千元買比特幣 現成億萬富豪！
- 預期減產延長 國際油價漲
- 台股開盤下跌2.65點 報9994.61點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小編被罵回答沒水準 故宮回應了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分