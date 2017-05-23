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喝魚湯竟撈出「一截手指」？網友驚：可能是刑案...

2017-05-23  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕喝魚湯竟撈到恐怖的東西！一名網友在臉書社團「爆廢公社三館」轉PO文，稱表妹喝魚湯時竟然撈出「一截手指」，看到照片不禁驚呼「表妹啊～妳真的是嚇掉我的毛了...」

網友在「爆廢公社三館」轉PO出照片，只見魚湯中撈出了一個極像手指頭的東西，上面還有「骨頭和指甲」，表妹還說「我媽煮魚太認真了，不小心連手指頭都一起煮下去」，該名網友說自己被嚇到了，但「其實那是......魚肚...很有戲的魚肚。」

這則貼文引發網友熱義，紛紛留言「那鍋湯還喝得下嗎？」「好想吐...」「這魚肚也演的太像了吧。」也有許多人懷疑「那不可能是魚肚」、「魚肚裡的手指...」，「轉到爆料會比較好…太多疑點了，而且有可能會是刑案」。原PO則回應，這是「自家養殖的魚，絕對沒食用人類唷！」解答眾多網友的疑問。

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  • 喝魚湯竟撈到這個...。（圖擷取自「爆廢公社三館」）

    喝魚湯竟撈到這個...。（圖擷取自「爆廢公社三館」）

  • 網友懷疑，這是魚肚嗎？（圖擷取自「爆廢公社三館」）

    網友懷疑，這是魚肚嗎？（圖擷取自「爆廢公社三館」）

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