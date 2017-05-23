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中南部悶熱達34度 午後留意雷陣雨

中央氣象局指出，今天（23日）上半天天氣大致穩定，不過中午過後要注意午後雷陣雨。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-23  06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）上半天天氣大致穩定，不過中午過後要注意午後雷陣雨。溫度方面，今天高溫比昨天高一些，中南部上看34度，北部也來到32度。

氣象局表示，今天上半天天氣大致穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，不過中午過後要注意午後雷陣雨，尤其是北部、東北部及中南部山區機率較高。溫度方面，預計各地高溫會比昨天更高一些，北部高溫可以來到32度上下，中南部甚至上看34度，東半部也有30、31度。

氣象局提醒，今天晚上到明天（24日）清晨鋒面將逐漸接近台灣地區，西半部地區可能就會有局部短暫陣雨出現，週三、週四（24日、25日）受鋒面影響，天氣不穩定，各地將出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局預估，週五至下週一（26日至29日）鋒面南移至巴士海峽，降雨趨緩但是仍不穩定，尤其東半部及南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量多，局部地區也會有陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
28 ~ 37 28 ~ 37 30 ~ 36 26 ~ 34

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為過量級。（取自氣象局網站）

今天全台各地及離島地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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