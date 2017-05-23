05/23 各報重點新聞一覽

2017-05-23 06:19

自由時報

WHA開議 美、德、澳發言挺台灣

第七十屆世界衛生大會（ＷＨＡ）廿二日開議，台灣不僅未能獲邀參與，洽請友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」一案，經過辯論後也因中國反對而未能列入議程。但包括史瓦濟蘭、索羅門群島、聖文森與帛琉等友邦在辯論中發言力挺台灣，美國、德國、澳洲與布吉納法索等國也在大會發言支持台灣參與ＷＨＡ。

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提案修勞基法 綠委︰休息日加班 核實算工時

「勞動基準法」一例一休新制自實施以來，屢因缺乏彈性遭勞、資抱怨。多位民進黨區域立委紛為此提案修法，擬將休息日加班工時改為核實計算，不再以四或八小時為級距，並建立跨月的「工時帳戶制」，共創勞、資、經濟三贏。行政院及勞動部對此回應，法律提案權本屬立法委員職權之一，將予以尊重。

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談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得

昨是五二○後第一個上班日，蔡英文總統在接見「泰國台灣會館回國訪問團」時表示，新政府上任已滿一週年，這段時間，政府試圖要做很多事情，都是為了改革台灣長期存在的問題。「我們的方向與目標都很清楚」，必須耐心、穩穩地處理，儘管外界有很多不同聲音，「有一天回頭看，會知道一切都是值得的」。

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蘋果日報

機師飛行中睡覺 離譜 罔顧上百條性命

台灣虎航遭爆機師在飛航途中呼呼大睡。台灣虎航一名副機師耗時1年，拍下8名正機師在航班起飛後睡覺照片，民航局檢視研判其中3人疑似起飛後在座位上睡覺，台灣虎航昨晚聲明已懲處3人各申誡2次、主管申誡1次，副機師停職調查中；民航局也將調查此事，若屬實將開罰台灣虎航60萬至300萬元。乘客大罵機師草菅人命，學者痛批正副機師都該被吊照、解僱。

氣囊瑕疵 全台召修4.2萬輛

近期各大車廠安全氣囊召回案件再增多，包含豐田、本田、凌志、BMW、奧迪、福斯、VOLVO，近2個月都因氣囊瑕疵而啟動大規模召回，其中以豐田召修VIOS近3.3萬輛最多，BMW、凌志也分別召回5千餘輛，全台總共約召回4.2萬輛，將免費更換氣囊零件。業者表示，多是因高田氣囊瑕疵增加召回範圍，但至今在台都沒因此肇事的案例，屬預防性召回。

聯合報

吳敦義：2018縣市長選舉提前布局 雙北重中之重

國民黨主席當選人吳敦義昨天拜會黨副主席郝龍斌，針對國民黨再起之路最關鍵的二○一八地方選舉，吳敦義表示，二○一八年選舉應提早布局，重中之重是雙北，中部、南部也非常關鍵。對郝龍斌認為二○一八年選戰的準備工作要提早進行，他「完全同感」。

端午國道免收費 「一假兩制」引爭議

端午四天連假周末登場，交通部拋出國道夜間免收費新制，不僅「一假兩制」，中間兩天還僅半夜三時到五時免費兩小時，引發爭議。立委昨指交通部選在人最疲勞的時段，「鼓勵」用路人上國道，且四天免費時段變來變去，認為夜間免收費時間應統一，同時解決白天塞車問題。

中國時報

一例一休該修了 綠委連署 促放寬加班上限

「一例一休」制上路還未半年，已拖垮蔡政府民調！民進黨立委黃國書、何欣純等6位綠委提出《勞基法》修法草案，除了休息日加班擬改回以實際工時計算，加班時數也採「工時帳戶」，上限提高至單月54小時。不少綠委坦言，許多勞資朋友原本挺綠，但為了一例一休已嗆聲不再支持，甚至還中斷金援，2018選情岌岌可危。

川普年改 美聯邦公務員反彈

美國總統川普領導的政府23日將再度向國會提出2018年度（2017年10月至2018年9月）預算案。為了達到收支平衡，將大幅削減照顧窮人的醫療補助計畫（Medicaid）、食物券等福利，預計10年削減1.7兆美元。但共和黨與民主黨議員對大砍窮人福利的預算案，都表達不安與反對的立場。