到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
社會局提醒家長，無論哪種托育方式，都要找經過專業訓練且領有合格證書的保母。圖為保母在其自宅照顧小朋友。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕雙薪家庭因工作緣故，必須將嬰幼兒送到托嬰中心或找專業保母照顧，但部分家長認為找保母到家裡照顧寶貝比較放心，所以這類「到宅托育」模式已成為趨勢，保母月收入依工作時數及雙方議價而有所差異，可達3萬3000元或更多，目前高雄尚有90名嬰幼兒等待媒合，社會局呼籲有興趣的民眾踴躍投入。
兒少科長何秋菊表示，已有273名嬰幼兒接受201位保母「到宅托育」，8小時的收費2萬1000元至2萬7000元，平均約2萬4000元；9小時為2萬3000元至3萬1000元，平均約2萬6300元；10小時為2萬3000元至3萬3000元，平均約2萬6700元。
何秋菊分析，「到宅托育」的收費比「在宅托育」（保母在其自宅照顧）高，保母無須花大約1萬8000元修改自家環境，但通常只能照顧1名嬰幼兒，得自行前往工作地點，必須清理嬰幼兒的生活空間。
目前尚有90名嬰幼兒等待「到宅托育」，分布區域及缺額為前鎮區38人、三民區24人、鼓山區12人、鳳山區12人、左營區4人，其家長職業主要為軍公教、專門技術人員、服務業、醫師及自營業。
換句話說，工作職缺多達90個，月收入依工作時數及雙方議價而有所差異，最低2萬1000元，最高可達3萬3000元，「甚至更多」，是值得開發的新領域。
何秋菊強調，衛福部已放寬托育人員資格，有意願投入者，只要通過嬰幼兒照顧技術、親職教育、環境規劃與活動設計等，總共126小時的訓練課程，領取社會局核發的結業證書，就能登記成為托育人員，開班訊息可洽兒少科。
何秋菊表示，高雄目前有「居家式托育服務登記證書」的保母約2600人，提醒家長一定要找合格登記的保母，簽約前，先向「居家托育服務中心」查詢保母服務記錄，彼此要多溝通，聘僱後，要審慎觀察保母的言行；保母資訊可至社會局雄愛生囝仔FUN心育兒資源網「childcare.kcg.gov.tw」查詢。
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