東山咖啡豆、椪柑、龍眼結實纍纍 遊客直呼卡哇伊

東山青皮椪柑結實纍纍，小巧可愛，從未看過的遊客直呼卡哇伊。（記者王涵平攝）

2017-05-22 22:28

［記者王涵平／台南報導］東山咖啡豆、青皮椪柑、龍眼結果，小巧可愛，從未看過的遊客直呼卡哇伊，農民表示，今年開花期受缺水影響，椪柑、龍眼產量恐大受影響，咖啡豆則期待豐收。

咖啡、青皮椪柑與龍眼為東山區主要作物，但民眾印象多停留在收成後農產品，近年從花季開始，不少民眾第一次看咖啡花、椪柑花與龍眼花，小巧模樣與撲鼻清香，留下深刻印象，最近進入結果期，咖啡豆結實纍纍，椪柑在枝葉上呈現不同姿態，龍眼則如串串爆竹，有些遊客表示從未見過剛結果的樣子，實在太可愛了。

農民表示，原本擔心今年咖啡豆產量如往年下滑，但花季來了及時雨，咖啡花盛開之後開始結果，椪柑與龍眼則是在花季時需要大量雨水時嚴重缺水，因此對於今年產量不敢樂觀，後續還要面對果蠅防治等管理，希望遊客透過深度體驗，也能知道吃到的農產品得來不易。

咖啡、龍眼、椪柑都是主要作物的李子園社區，區民致力推廣農村小旅行，農民化身導覽員、志工，引領深入私密景點，體驗山村之美，歡迎民眾洽詢預約。