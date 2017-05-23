農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議

2017-05-23 00:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「農業天然災害救助辦法」今年5月邁向大變革，原本現金救助的項目金額等由行政命令發布，不過修法後提升位階，農委會日前發出廢止舊令命令，但該命令過於簡略也未敘明理由，訛傳成未來不再救助，在農民間引發軒然大波，甚至有農民嗆聲，若真廢止將要退出民進黨，農委會則澄清，修法將項目金額提昇到母法「農業天然災害救助辦法」第6條的附表，不僅不廢除，位階還要昇高。

今年5月11日農委會發布一紙命令，內容僅短短「廢止『農業天然災害現金救助項目及額度』，並自即日生效」一行文，並蓋上主委林聰賢大印，但過於簡略的文字讓人直接聯想未來不再現金救助，消息在農民間渲染，這幾日竟發酵，引起「難到以後遇上災害就沒得救助了嗎？」的軒然大波。

屏東近年不管山區或沿海地區的農作物，不是遇上接連颱風就是寒害、病蟲害等，今年就因為去年9月的兩個颱風影響最為明顯，從水稻到蓮霧、芒果再到荔枝通通受損，而果樹類的每公頃現金救助從6萬到9萬元不等，金額對投下重本的農民雖然不高，但聊勝於無多少彌補損失，不過不明不白的命令卻引來不少農民質疑。

「若是真就要退黨！」不少不明就裡的農民翻拍命令向民進黨地方民代氣憤反映並要求查證，直指從去年開始，屏東沿海主要作物如蓮霧等重創已是明顯例子，此時廢止無異於落井下石。

屏東縣政府農業處長黃國榮說，接獲命令時確實也嚇一跳，雖知道不會草率廢止如此事關重大又與農民息息相關的法令，不過仍得向農委會求證，也證實未來保障的位階更高，絕非外傳取消救助金額；現在不管地方政府、或民代，也透過農民的群組發放農委會的政策懶人包供農民知悉。

農委會官員則澄清說明，此次的修法變革，讓原本伴隨行政命令發出的項目金額等，直接進入農業天然災害救助辦法中附表，相較行政命令，依據也更為充分，災後評估及現金救助的審核能夠迅速，但也坦言確實造成部分農民誤解，所以事後再製作該政策懶人包，敘明政策來源，並發送澄清，讓修法美意能更被農民了解。

屏東1鄉鎮農會總幹事則直言政策美意，鄉鎮公所不必等待行政命令到達到再出發勘災，但「一行文」導致事後還要再花時間製作懶人包澄清，原本能清楚說明的政策反造成農民誤解又廣傳，甚至成不必要恐慌，善意打折，奉勸官員在政策溝通上還要再下點苦心。