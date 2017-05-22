累積虧損逾8800萬 桃園航空城公司挨批養肥貓
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園航空城公司年年虧損，至今已累計超過8800萬元，多位市議員今天痛批，航空城招商業績掛0，營運成本人事費卻佔了7成以上，拿錢不做事，形同養肥貓，雖然有進行人事費用調整，但減薪幅度低，全年全公司僅減80萬元；航空城公司表示，未來在取得土地前都不會再加薪，減薪幅度也會再檢討。
市議員謝彰文說，航空城公司在年年虧損下，應該要開源節流，但卻是收入逐年遞減、支出逐年增加，董事長、總經理卻坐領超過15萬元高薪，副總經理月薪也超過10萬元，最低薪的組員月薪也有3.5萬元，全公司18位員工1年就要耗去納稅錢近2000萬元來供養，卻不積極拓展業務增加營收，一事無成只會喊口號，根本是養了一堆冗員，叫辛苦1個月卻僅領2萬多元的年輕人如何接受。
市議員劉曾玉春說，航空城公司領高薪卻不辦事，工作報告內容，每年都大同小異；市議員黃婉如、蘇家明也說，航空城公司網站部分內容都還停在過去幾年，至今遲未更新，要如何行銷？市議員劉茂群、周玉琴說，航空城公司唯一收入是北區綜合館的租金收入，一個月才15.5萬元，連董事長的薪水都不夠付，世界上有公司這樣營運的？
市議員舒翠玲說，航空城公司今年雖然決定主動降薪，但降薪幅度卻讓人感受不到誠意，一間年年虧損的公司，在降薪後，董事長、總經理仍能月領超過10萬元，副總經理月薪也還有10萬元左右，且航空城公司目前處在「業務不了解、會議不參加、範圍不知道、編制不減少，沒有願景和目標」等四不一沒有狀況下，加班費卻從沒少過，不解沒有實質業務，要加什麼班？根本就是用加班費來彌補減薪。
航空城公司總經理許又銘表示，考量撙節人事費用下，公司5月1日起，調整所有人員薪資，副總經理以下每人月薪調降1職等與1薪級，減薪幅度在1000元至數千元不等；董事長、總經理約降薪5分之1，換算下來約3萬元，已送中央核定，預估全公司全年可望省去80萬元人事費用。
他說，公司也已經決議，未來在取得航空城計畫土地前，所有員工都不會加薪，若外界認為降薪幅度不夠，也會再評估、檢討。
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