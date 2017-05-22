桃園15校串聯創客聯盟 推動「做中學」教育

2017-05-22 23:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市教育局培植15所中小學，串聯成不同特色的數位基地，成立「桃園創客聯盟」，推動「做中學」教育理念，今天在青溪國小舉行「啟航發表會」，宣告3年計畫啟動，預計陸續廣設創客基地，並融入數位科技及跨領域知識，提早與12年國教接軌。

教育局表示，今年起分3年推動計畫，每個基地可依學校在地屬性及資源，發展不同課程並組跨校社群聯盟，教育局將「創客教育」導入中小學，全面推動創造力、機器人、創客聯盟及科學教育等計畫，以及AR擴增實境及VR虛擬實境等互動學習，配合智慧環境、互動設計及軟硬體建置，讓孩子具備未來所需能力。

聯盟各校今天展示初步成果，展區包含手作、數位製作、電子化整合模組及圖形化程式設計等。

青溪國小展示「創意木工夢工廠」，讓低年級展現學生純真的原創性；文化國小運用3D紙雕組合創意卡片；南崁國小推展STEAM理念，營造動手做環境；北門國小推出手作飛機，利用隨手取得的素材，開啟學生的飛行首部曲；南門國小以機器娃娃與簡易「特雷門琴」電子互動作品，讓學生發想與實踐創意；莊敬國小讓學生運用木工機具，自行鑽孔、切割及組合，完成活潑生動的小玩具；大有國小的「機器人好神」，以程式設計讓積木「動起來」；文華國小的機器人自走車，除體驗積木的組裝趣味外，也結合Scratch程式語言，建構STEM運用能力；大坑國小的3D列印創作與偶戲結合，讓孩子學會思考及分享。

在國中部分，建國國中展示學生創作的木工玩具、3D列印及雷射切割作品；青溪國中效法中國古代木藝推出魔方魯班鎖；新明國中的「智高循環機構」，完成簡易的電路機關組裝；平鎮國中引導學生以STEM發展樂高機器人，進行專題任務；經國國中利用Arduino開發板進行微電腦控制，結合3D建模與3D列印做為結構基礎，並自己設計APP，做出可無線控制的雙足機器人；大有國中以虎頭山為背景，設計具鄉土意涵的「虎躍雲端eMaker實境秀」，結合實境技術展示。